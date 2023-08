Les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya tornaran a Sant Fruitós el 3 de setembre

Les 51es, que se celebraran de l'1 al 10 de setembre arreu del país, tindran com a un dels seus escenaris, amb l'actuació de, un conjunt provinent de la ciutat eslovaca de. El grup actuarà sota elel diumenge 3 de setembre a les 6 de la tarda.El grup és dirigit peri els balls tenen coreografia del mànager. Orgonina és un grup de joves amb experiència amb diferents tipus dei compta amb més de cinquanta membres entre els quals hi ha dansaires, cantants i músics.realitza més de vint-i-cinc actuacions cada any i ha participat en diferents festivals de folklore ai a l'estranger, com a. El seu repertori principal és de cançons i danses populars de les regions de, al nord-est d'Eslovàquia. Acompanyaran l'actuació d'aquesta formació, com a amfitrions del municipi, l'esbarti elsPrecisament l'esbart santfruitosenc, juntament amb les coblesi la, seran els representants de Catalunya de les jornades d'enguany i participaran tant en l'acte d'inauguració com en la cloenda d'aquest 2023.Les Jornades Internacionals Folklòriques van néixer fa 51 anys amb l'objectiu de potenciar i dinamitzar ladel nostre país i per donar a conèixer ael folklore d'altres indrets del món mitjançant intercanvis culturals.Enguany participen en aquestes jornades, a banda de les formacions catalanes, grups d'Eslovàquia,