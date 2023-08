El Tap'Antic repeteix èxit i llarguíssimes cues arreu

entra de ple aquest dijous al programa d'actes de la Festa Major després d'haver tornat a viure un vespre de tapes intens al Barri Antic amb unque s'ha tornat a reivindicar com una convocatòria d'èxit, això sí, a base d'haver dei esperar pacientment en cadascun dels establiments.Passejar pels carrers principals delaquest dimecres al vespre significava anar veient moltes persones, generalment amb un got a la mà, esperant arribar a una barra on era servit deelaborada especialment per a l'ocasió.han participat al Tap'Antic al llarg de tot el barri, des de la baixada dels Drets o de la Seu, en un extrem, fins a la plaça Gispert o la Sant Omènec a l'altre.El Tap'Antic ha estat l'últim acte previ a la Festa Major de Manresa pròpiament dita, seguint l'argot usat per l'organització per tal deen els cinc dies que van des d'aquest dijous fins al dilluns, quan el ball del Correfoc tanqui el programa.