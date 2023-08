42,7ºC a Artés i 41ºC a Manresa... i 24 hores més d'infern

Continua la calor, amb un molt lleuger descens

Elha viscut aquest dimecres el dia més càlid d'aquesta, amb pràcticament totes les estacions per sobre dels 40ºC i amb una màxima aque ha arribat als 42,7ºC, tot i que en aquesta ocasió no ha estat la més alta del país, que s'ha situat a laA banda de l'altíssima màxima d'Artés, a la comarca,ha arribat als 41,5ºC,als 41,2ºC,als 41ºC,als 40,9ºC ials 40,7ºC. Com sempre, allunyats d'aquests valors,ha arribat als 35,7 i, al Moianès,ha tingut una màxima de 37,6ºC.Les prediccions del Meteocat indiquen temperaturesa totes les estacions del Bages i el Moianès, tot i que això no significarà que no es mantingui una24 hores més. De cara a divendres hi haurà un nouen el relaxament de les temperatures màximes. Totes les prediccions assenyalen una