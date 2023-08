El CE Manresa «censura» la conducta de Luis Rubiales en la final del Mundial de Futbol femení

🔴⚪️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



Després de la reunió de la Junta d’aquest matí, el CE Manresa, mitjançant la seva presidenta, Ruth Guerrero, vol expressar el següent sobre el Cas Rubiales. pic.twitter.com/keC2od5HJ3 — CE Manresa (@Cemanresa1906) August 23, 2023

La junta directiva delha emès un comunicat a través de les seves xarxes socials en què "" la conducta del president de la Real Federación Española de Futbol,, en la recent. El club considera "" el seu comportament "amb, amb la resta de jugadores i, a la llotja, amb gestos de celebració inadequats".El comunicat, que ha estat llegit per la presidentaa través de les xarxes socials del club, continua dient que aquest comportament "" en el màxim representant del futbol estatal i "la feina que estem fent, al nostre futbol, per evitaramb l'objectiu d'arribar a una".El CE Manresa se suma "a l'" perquè creuen que no fer-ho, "seriad'unes actituds que malauradament encara continuen". En el comunicat, el club no explicita, però, una demanda de dimissió o cessament de Rubiales.