Dues noies i dos nois opten a ser pubilla i hereu de Manresa durant el proper any

Amb l'arribada de la, també arriba el moment de donar el relleu i conèixer els que seran els nous representants deldurant el proper any. Enguany aquest acte viurà novetats tant en la seva data com en el lloc on es durà a terme. La concentració dels actes de Festa Major ha fet que l'acte de proclamació s'escaiguifins ara, el diumenge 27 d'agost, i també estrenarà nova ubicació passant de la plaça Sant Domènec a la. L'horari es manté a 2/4 de 7 de la tarda.Aquests canvis també han significat un canvi en l'organització delsque enlloc de fer-se el mateix diumenge de la proclamació es faran el matí del dissabte. Un dia abans, amb l'objectiu de poder-ho encaixar amb la resta d'actes institucionals.En aquests moments ja hi ha presentades, dues persones per al títol de pubilla i dues per al d'hereu. Tanmateix, lade Manresa, de l'recorda que fins al mateix dissabte a primera hora del matí, moment en què començaran els exàmens,. Només cal que es posin en contacte amb pubillatgedemanresa@gmail.com o que truquin al telèfon 659 99 78 55 (MªAngels Bonachea).Per altra banda, aquest relleu també significarà el tancament d'una etapa per a la pubilla i l'hereu actuals,, qui han representat Manresa arreu del territori català durant l'últim any. Enguany a més, cal destacar el projecte de col·laboració amb elde l'Hospital Sant Joan de Déu que han liderat ambdós joves per tal d'ajudar a promocionar la donació de sang, especialment entre els joves, i que portava per nom #PubillatgeEnVena.Aquest ha estat el primer any que des de la Comissió del Pubillatge de Manresa s'ha tirat endavant aquesta proposta té el doble objectiu que el pubillatge de la ciutat s'que puguin anar en benefici de la comunitat i que els joves escollits tinguin l'oportunitat de donar sortida a idees i inquietuds que tinguin cap a Manresa.