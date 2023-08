Marc Sellarès evoca la munició bagenca de la batalla del Bruc en l'obra permanent del quart Microscopies

Microscopies va deixant la seva empremta a l'Anella Verda

L'artista guardiolencha supervisat aquest dimecres la instal·lació de la que serà la quarta obra permanent a l'del, Manresa 1808, i que ha quedat establerta al ramal de laque va des de l'Agulla al Parc Tecnològic. En aquest mateix entorn, del 25 al 27 d'agost, en el marc de la, es podrà gaudir de vuit obres efímeres "d'artistes consagrats i altres que no ho són tant", tal com ha dit la directora del, i de dues intervencions de poesia i dansa.interpretarà poèticament Sembrar silenci el dissabte a les 7 de la tarda, idansaran Aiguasomnis l'endemà a la mateixa hora.Sellarès porta tota la vida "entusiasmat amb la figura deli amb les batalles que s'hi van portar a terme contra l'". Per això, l'artista s'ha inspirat en elsper fer l'obra que romandrà en aquest punt de l'Anella Verda. A falta de munició convencional, aes van començar a fabricarde formaper a la batalla del Bruc. Inicialment, es van tallar barres de cortines, campanes o altres elements metàl·lics, però finalment es van acabar forjant.L'obra és unade 4 metres que ha requerit un camió-grua per a la seva instal·lació. És buida de dins, però en el seu interior hi guarda unque gairebé s'acosta a allò esotèric. "Vaig encarregar marbre de la mateixa pedrera on es va treure per fer la, i tambéd'allà on van tenir lloc les batalles", explica l'artista. Aquestes pedres es trobensubjectes al perímetre, "de manera que emeten vibracions que, tot i que no siguin molt perceptibles conscientment, confio que sí que ho siguin des del subconscient".A la presentació del quart Microscopies hi han estat presents, també, la regidora de Cultura,, i la directora del CACiS, Roser Oduber.signaran les vuit obres efímeres.Ladel festival es farà aquest divendres 25 d’agost a les 6 de la tarda. Dissabte 26, a les 8 del vespre, es farà una visita comentada a càrrec de Roser Oduber. Elserà davant del berenador del Parc de de l’Agulla.El 2020 Tom Carr va deixar l'escultura Vèrtex al Parc del Secà , el 2021 va ser Àngels Freixanet la que va instal·lar Somnis arrelats als voltants de la Torre Lluvià . L'any passat, Marta Pruna instal·lava Memòria del mite a la Torre Santa Caterina . Amb la de Marc Sellarès, ja hi ha quatre obres permanents instal·lades al voltant de la ciutat.