«Colors de Monstre» inaugurarà la 21a Setmana de Jocs al Carrer d'aquí a una setmana

Comença el compte enrere per encetar la 21a edició de la, ja que el dimarts que ve, 29 d'agost, la companyiainaugurarà l'esdeveniment a la plaça Sant Domènec amb, una activitat de jocs de taula artesans que s'endinsa al món oníric per crear un gran mosaic al centre de la ciutat.Enguany la Setmana de Jocs al Carrer començarà l'endemà dels darrers actes de laallargant-se un total de cinc dies fins al dissabte 2 de setembre. D'aquesta manera, la capital del Bages acomiadarà l'estiu amb un dels esdeveniments lúdics amb més ressò a la, que agruparà a grans i xics en un oasi de joc i activitats per a tot el públic.Durant la mateixa data d'inauguració de les activitats es durà a terme la primera, que s'allargarà tots els dies fins a 2/4 d'1 de la matinada, excepte la darrera nit, la del 2 de setembre, en què els jocs finalitzaran a les 2.Igualment, es durà a terme l'activitatque consisteix en una gimcana a través de les zones de joc delen què els participants hauran de solucionar un trencacaps i enviar una fotografia de la resposta al compte d'Instagram @caemanresa per optar a un sorteig de jocs de taula.La programació completa es pot trobar al web de la Setmana de Jocs al Carrer i se'n podrà fer un seguiment més detallat a les-Twitter, Facebook i Instagram- al compte @caemanresa o amb l'etiqueta #JocsAlCarrerManresa2023.La Setmana de Jocs al Carrer es tracta d'un esdeveniment organitzat pel CAE i enguanyla Fundació La Xarranca, Devir, Fundació Ampans, Ludoteca Ludugurs – Creu Roja Manresa, La Crica, Cooperativa Abacus, LAB 0_6 de la UManresa, el Programa d'Inserció Laboral 6-21 (PIL Bages), Manresa Turisme, Escacs Catalonia Club Joviat, Grup de Bridge Manresa i, a títol individual Dominique Dumeste, Òscar Garcia, Jean Philippe Roy, Dominique Dumeste, Francesc Comas, Lluís Pinyot i Mateu Comellas.La Setmana de jocs al Carrer rep el suport de l'i delde la Generalitat de Catalunya.