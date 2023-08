Meritxell Soler afronta la marató de la Copa del Món de Budapest amb optimisme

L'atleta de l', la santjoanenca, està a quatre dies del seu debut en und'atletisme en la prova reina de la. Serà el proper dissabte a les 7 del mati quan es donarà el tret de sortida a totes les participants. A la prova hi haurà 83 atletes de 48 estats. Soler, amb el seu registre personal de 2h26'37" assolit a Sevilla el passat 19 de febrer , ocupa la posició 37 d'entre les participants, la 9a atleta europea amb millor registre.En la que serà la seva segona internacionalitat absoluta - desprès de la Copa d'Europa de 10.000 metres en pista disputada a Pacè (França) l'any passat -, Soler afronta amb optimisme el seu debut en un Mundial, sabent que ha fet els deures en la seva preparació i que arriba en un bon estat de forma. Les quatre voltes que les atletes hauran de fer al circuit urbà dees presenta com un bon examen de tot plegat, on les atletes africanes es presenten com a clares dominadores de la prova.