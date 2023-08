Prop de 1.850 participants al concurs per veure la Festa Major de Manresa des dels balcons municipals

L'ha sortejat 75 entrades dobles per poder presenciar els principals actes de lades d'un delsde la plaça Major, situats a la primera i segona planta de l'edifici número 5 de la plaça. El sorteig s'ha fet entre tots els usuaris d'i deque han participat en el concurs engegat pel consistori manresà als seus perfils oficials d'aquestes dues xarxes. El concurs ha rebut gairebé 1.850 participacions d'usuaris.D'entre tots aquests participants, dilluns es va sortejar, a través de l'aplicació mòbil, 15 entrades dobles per poder veure lade dissabte, 30 entrades dobles per a lade diumenge i 30 entrades dobles més per alde dilluns. El nom dels usuaris guanyadors s'ha fet públic a través dels comptes d'Instagram i Facebook de l'Ajuntament de Manresa. És el segon any que l'Ajuntament ofereix el balcó a qualsevol ciutadà perquè pugui gaudir dels principals actes de la Festa Major des d'una posició única. En total, doncs, s'han ofert 150 localitats, 60 més que l'any passat.Les bases dels tres concursos es van publicar al web de l'Ajuntament de Manresa, així com als perfils del consistori d'Instagram (@manresa.cat) i de Facebook (AjuntamentManresa), que són les duesdes d'on s'ha pogut participar. En total, tant a Instagram com a Facebook, es van publicar tres posts, un per a cada concurs. Tothom qui ho ha volgut ha pogut participar en tots tres concursos, tot i que només es podia optar a guanyar plaça en un d'ells.Per poder participar a cadascun dels concursos, era necessari ser major d'edat i tenir perfil personal a la xarxa social des d'on es participés, sigui Facebook o Instagram. La dinàmica de participació, tal com s'expliquen en les bases aprovades del concurs, era senzilla: s'havia de fer unal post en qüestió i deixar-hi un sol, en el qual es digués amb quina persona s'aniria a l'acte. Cada usuari només podia deixar un sol comentari en una de les dues xarxes (Instagram o Facebook).L'aplicació informàtica va fer ahir unentre tots els usuaris de Facebook i d'Instagram que hi van deixar un comentari. Per a cada acte, el sistema ha elegit els guanyadors d'entre totes les persones que han deixat comentaris, així com una llista de suplents.L'Ajuntament de Manresa ha enviat una tots els guanyadors d'Instagram i, a Facebook, ha publicat i fixat un post amb el nom de totes les persones premiades a qui es facilita una adreça de correu electrònic per tal que contactin amb l'Ajuntament.El dia de l'acte, per poder accedir al balcó, serà necessari mostrar elal personal municipal, a l'entrada de l'edifici i es donarà accés només a aquelles persones que constin a la llista de guanyadors.