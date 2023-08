Manresa acollirà diumenge el pas de la segona etapa de La Vuelta

L'any 2019, darrer any en què va passar La Vuelta per Manresa

Coincidint amb la celebració de laes prepara per rebre aquest diumenge, 27 d'agost, el pas de la segona etapa de la 78a edició deciclista a Espanya, que es disputarà en vint-i-una etapes amb un recorregut de 3.154 quilòmetres, amb sortida ael 26 d'agost i arribada ael 17 de setembre.La segona etapa d'aquesta prova ciclista sortirà al matí dei finalitzarà a Barcelona, amb un recorregut de 182 quilòmetres. Procedents del, l'entrada aldels ciclistes es farà peli seguiran per, Manresa,, en direcció a, on hi haurà la meta.La cursa entrarà a Manresa peli travessarà la ciutat fins al. El pas dels corredors es preveu entre les 15.15 i les 15.45 h. Lessón la C-16c al barri del Guix; N-141c (Pujada Roja), plaça Prat de la Riba, Ctra. de Vic, Muralla del Carme, Muralla Sant Domènec, Muralla Sant Francesc i C37z al barri del Xup.L'Ajuntament de Manresa ha informat que des de les 14.25 a les 16 h esde vehicles en els carrers afectats. També es prohibirà l'estacionament i es retiraran contenidors i mobiliari urbà.aturarà el servei en les línies LF Festiu (L6 i L7) i L8 Perimetral durant el període d'afectació. Es poden consultar les afectacions a l'app de Bus Manresa, a la web www.manresabus.com o al telèfon 93 875 71 50. Els serveis de transport de viatgers interurbans podran accedir a l'des de la zona nord de la ciutat. Es poden consultar les afectacions al telèfon 93 874 68 00.L'any 2021 Manresa va acollir el final d'una etapa de la Volta a Catalunya . Dos anys abans, el 2019, la ciutat va acollir el pas de la 9a etapa de La Vuelta . Aquell any els corredors van entrar al Bages perprovinents de(Alt Camp), van passar peron hi va haver un esprint especial. Un cop a Manresa, els ciclistes van entrar per la carretera de Cardona, van baixar pel carrer Francesc Moragas fins a la plaça Mil·lenari, passeig del Riu, pont de Sant Francesc i l'antiga carretera de Barcelona passant per davant l'estació de la Renfe fins a la C-55 que els va portar fins a Monistrol de Montserrat per on van pujar a. La meta de l'etapa estava situada a(Anoia).