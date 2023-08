ProManresa programa 25 formacions aquesta tardor per millorar l'ocupabilitat i l'emprenedoria

Programació de tardor

4 de setembre - Introducció a la robòtica

8 de setembre - Finançament i ajuts per a persones emprenedores.

12 de setembre - Permís de conducció C i CAP inicial de mercaderies.

12 de setembre al 9 d'octubre - Instal·lacions d'aigua i gas en edificis.

15 de setembre - Fes el teu Pla d'empresa.

18 de setembre al 23 d'octubre - Registres Comptables.

18 de setembre al 9 d'octubre - Recàrrega de vehicles elèctrics.

20 de setembre - Com trobar la nostra empresa ideal?

21 de setembre - Millora la teva capacitat de comunicar i vendre amb el model Bridge.

22 de setembre - Avalua la idea empresarial i concreta els elements clau del teu negoci.

24 de setembre al 22 de desembre - Polivalència en el peonatge agrari.

26 i 28 setembre - Converteix visitants en seguidors a Instagram.

27 i 29 de setembre - Linkedin: Troba feina amb la principal xarxa professional.

26 de setembre al 26 d'octubre – Domòtica.

2 d'octubre al 6 d'octubre - Fiscalitat bàsica per autònoms.

4 d'octubre - Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació.

6 d'octubre - El burn out de la persona cuidadora.

6 i 10 octubre - T'agradaria dissenyar sense tenir nocions? Crea cartells i el teu CV amb Canva!

10 d'octubre - Teràpies no farmacològiques en la cura de persones grans.

11 d'octubre - Reflexió ètica en la cura de persones.

16 d'octubre - L'atenció a malalts amb demències.

18 d'octubre - Emprendre al sector sociosanitari.

23 d'octubre al 27 d'octubre - Atenció centrada en la persona.

6 de novembre al 20 de novembre - Office: Word i Excel.

6 de novembre al 29 de novembre - Gestió operativa de tresoreria.

L'Ajuntament de Manresa, a través de, ha programat per al pròxim trimestre (setembre, octubre i novembre) una importantadreçada a l'de les persones i l'. En total s'han preparat 25 propostes que sumen més de 1.300 hores formatives.Per una banda, i amb la mirada posada en l'objectiu de millorar i ampliar els recursos per consolidar lesi fer, des dees portaran a terme set propostes combinant els. En destaquen propostes com Converteix visitants en seguidors a Instagram o Millora la teva capacitat de comunicar i vendre amb el model Bridge, centrades en. Complementen la programació tallers centrats en altres aspectes claus com eli la, matèries indispensables per iniciar un negoci amb èxit.En relació a la formació per persones en, des de, s'han dissenyat diverses propostes que cobreixen un ampli ventall sectorial. Un gruix d'aquestes tindrà lacom a denominador comú, amb sis propostes dedicades a l'atenció a les persones que ofereixen un itinerari formatiu de 95 hores.Les demandes per part de les empreses deltambé es veurà reflectida en la programació amb formació d'. L'també tindrà un important gruix amb propostes per formar-se se en activitats deComplementen la programació propostes específiques focalitzades enPer a més, les persones interessades poden contactar a info@promanresa.cat o en el 93 877 64 90 i consultar els detalls en el web promanresa.cat en els apartats d'empresa i treball.Aquestes iniciatives formatives són finançades amb el suport deli la