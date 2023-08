«Estic segur que encara hi ha molta gent que pensa que en un museu no s'hi pot aplaudir»

"La gran majoria de cops la gent s'ofèn abans de veure què ha passat o en quin context ha passat"

'Màgia entre fils' va ser la primera experiència que l'equip del MAT i el Magic Pol van oferir al públic familiar Foto: Jordi Lago

"La gent que ve a fer la visita al MAT ens diu que no s'esperava una proposta tan dinàmica i participativa"

Quan el van trucar delper proposar-li de dinamitzar les visites guiades al(MAT) de Manresa,no les tenia totes: ¿Uncom ell donant la cara en untan distingit a la ciutat? ¿No se suposava que els museus eren espais dei de contemplació? Mogut per la, la passió i la, va acceptar l'oferta. I així va ser com va començar, fa un any i escaig, una relació que encara avui perdura i que tot apunta que serà llarga i. Sense anar més lluny, des que l'equip delva decidir transformar les visites guiades en un, que lesque l'han visitat han augmentat considerablement. I és que la idea de poder conèixer part de lade la nostra ciutat amb l'delcom a fil conductor és, com a mínim,i trencador. Temptador, també."Una de les nostres filosofies ésper diferenciar-nos de la resta i atraure", explica, directora del Parc de la Séquia. En aquest sentit, i celebrant que els museus "de silenci i de vitrines" hagin passat a la història, Muns apunta que "del que es tracta ara és de presentar-nos com aon hi passen coses i on s'hi pot". I és precisament això el que faran les persones que aquest dijous,, assisteixin, en el marc dels actes de Festa Major , a la visita: "Reviure la història de lai aprendre a fer màgia; tot en un", somriu l'alter ego de Pol Serra, que des de fa un parell d'anys no para de guanyar. Després de portar els seus jocs de mans, aquest manresà de 23 anys celebrarà, al setembre, que ja en fa catorze que volta pels escenaris. I ho farà amb l'estrena del seu quart espectacle,, el més "" de la seva carrera.Depèn: hi ha mags que estan deu anys fent el mateix xou i d'altres que l'han d'anar canviant cada mig any perquè el públic que tenen acostuma a ser sempre el mateix. En el meu cas, i com a persona inquieta que soc, sé que si fes el mateix espectacle durant gaire temps, acabaria cremant-me.Sí! Faré coses que no he fet mai, com partir-me per la meitat o fer volar algú del públic.Es tracta de números visualment molt potents i que requereixen de força assajos, certament. No obstant, el que penso que deixarà tothom bocabadat serà el mentalisme.Sí. Demanaré al públic que pensi un destí on viatjar. De qualsevol lloc del món. I l'endevinaré. De fet, el lloc que escullin estarà escrit en un sobre tancat que no obriré fins que el desvetllin.Però no ho és! Tot i que no t'enganyaré: estic nerviós perquè és un número que no he fet mai i que té moltíssima part d'atzar. I l'atzar és incontrolable.Doncs que no em tallaré ni un pèl a l'hora de dir el que penso. Sempre amb l'amabilitat i el tacte per davant, això sí, però sense amagar-me de res.No és que no fos sincer, però sí que és cert que hi havia temes que m'estimava més no tocar per si algú s'ofenia. De fet, tot i anar amb peus de plom, també he viscut situacions incòmodes, com a Magic Pol.Jo, en els meus xous, sempre porto el Floofy, una mofeta falsa, de broma, que utilitzo molt a l'hora de fer gags. I quan el presento al públic, sempre el trec d'un transportí. Doncs una dona, indignada, em va dir que què m'havia cregut portant un animal dintre d'una gàbia, que el mataria. Quan li vaig explicar per activa i per passiva que no era real, es va disculpar. I d'aquestes te'n podria dir moltes més! Saps què penso?Que la gran majoria de cops la gent s'ofèn abans de veure què ha passat o abans de saber en quin context ha passat. Per això tinc ganes de deixar-me anar i de poder dir el que sempre he volgut dir dalt d'un escenari.Generalment, no. Només faig màgia de prop amb les visites guiades del Museu de l'Aigua i el Tèxtil: allà, els grups són força reduïts, i això, d'una banda, fa que el tracte sigui súper proper i personalitzat, però de l'altra, m'obliga a haver d'estar molt més alerta a l'hora de fer els números. I és que si no soc molt pulcre, em poden detectar els trucs!Moltíssim! Trobo que és un format ideal per trencar estereotips al voltant dels museus, sobretot entre el públic més jove.I no és gens així! Estic segur que encara hi ha gent que es pensa que no s'hi pot aplaudir. Jo mateix formava part d'aquest grup de persones! Però gràcies a les visites Màgia entre fils (que vam fer durant el 2022) i Màgia al Museu, he descobert que anava ben equivocat. Els museus no deixen de ser espais de gaudi on s'hi poden aprendre infinitat de coses de manera molt amena i divertida. En el cas de les propostes del MAT, la història tèxtil i la de la Séquia es complementa amb un seguit de trucs i curiositats sobre màgia d'allò més vivencials.Sí! Els infants també acaben fent màgia, i no només això: s'enduen material per reproduir, a casa seva, els trucs que hem anat fent al llarg de la visita. La veritat és que la gent surt del museu molt sorpresa en el bon sentit: ens diuen que no s'esperaven una proposta tan dinàmica i participativa. I suposo que és per això que se'n van programant més passis, perquè la demanda hi és i el boca-orella funciona.És una passada, sí! Tant és així, que aquest setembre en traurem una segona edició. Se n'han venut més de mil exemplars, ja!Sí, i tots súper positius. Un dia un matrimoni em va aturar pel carrer per explicar-me que havien comprat un dels meus llibres als seus tres fills perquè el compartissin, però que van haver de tornar a la llibreria a buscar-ne dos més perquè cadascú volia el seu. També hi ha hagut diversos pares i mares que m'han donat les gràcies perquè no havien vist mai els seus fills estar tan enganxats a un llibre.Que ens il·lusiona i, per una estona, ens fa viure una realitat on tot és possible i sorprenent. Això, en el món en què vivim, on la negativitat és la principal protagonista de la majoria de telenotícies, és molt necessari per agafar una mica d'aire.