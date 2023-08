Deu infants de Santpedor gaudeixen de les colònies d'estiu becades de Fundació Pere Tarrés

La regidoria dede l'ha sumat set noves places becades perquè infants i joves d'entre 6 i 16 anys enpuguin gaudir de lesque organitza la. La iniciativa s'emmarca dins del programa, que pretén assegurar el dret dels infants de fer vacances i que a la vegada forma part de la campanya global de la mateixa FundacióD'aquesta manera, deu infants i joves de Santpedor gaudiran del 21 al 25 d'agost d'unes vacances amb altres nenes i nens de Catalunya. Es tracta d'unes colònies dirigides aque reuneixin, a criteri dels Serveis Socials municipals, les condicions identificades com, peri que resideixin en el municipi.Leses realitzen mitjançant el joc, la vida en grup i la convivència en un espai diferent de l'habitual i pretenen fer possible l'aprenentatge i l'adquisició de. Els objectius educatius són educar en l'àmbit de la convivència i la relació, fomentant el; aconseguir que el participant es senti una part integrant, important i necessària del grup; i promoure el treball en equip.La Fundació Pere Tarrés és una organització, que té per missió la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social, l'enfortiment del teixit associatiu i l'organització d'activitats educatives i socials (Casals d'Estiu, Colònies, Campaments, etc...).