Quatre estacions del Bages superen els 40ºC i Artés s'apropa als 41ºC

Per segon dia consecutiu elha registratsuperiors alsi les prediccions assenyalen que l's'allargarà fins a dijous o divendres, ambencara., que diumenge va arribar als 40,2ºC, s'ha acostat als 41ºC aquest dilluns (40,9ºC).Aquest dilluns, però, tres estacions més de la comarca han arribat als 40ºC. De la xarxa catalanahan arribat als 40,5ºC, i de l'estatalha marcat 40ºC.(Meteocat) la màxima ha estat de 39,7ºC i a l'estació dede(AEMet), de 39,6ºC. Ja lluny d'aquests registres, ahan arribat a 35,5ºC i a, a 33,9ºC.La predicció per als propers dies apunta que la calor podria arribar a serdimarts, dimecres i dijous, i a partir de divendres aniria a la baixa, però no de forma sobtada.