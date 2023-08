El Baxi Manresa posposa la seva presentació

Elfa cada temporada un acte de presentació destinat a la premsa que se celebra a les instal·lacions de la. Aquest acte estava previst per al dimarts 22 d'agost, però finalment, s'haurà d'endarrerir. Segons un comunicat difós per part del club manresà, eln'és la causa principal. Des deles considera "òptim" que hi hagi el màxim de jugadors i membres de l'equip tècnic al ser la primera trobada que hi ha amb la premsa.Properament, el club anunciarà una nova data.