El Casino estrenarà dijous una exposició de la ceramista manresana Montserrat Riu

Eldeestrenarà aquest dijous, 24 d'agost, a les 8 del vespre, Montserrat Riu 1280º, una exposició inclosa dins els actes de laque mostra la trajectòria artística de la ceramista manresana. L'artista presenta més de 80 peces escultòriques que permetran endinsar-se en el seu univers. Entre aquestes peces de, cal destacar-ne dues creades expressament per a aquesta exposició.Montserrat Riu, durant la seva trajectòria, ha participat en més dei ha exposat la seva obra de forma individual 25 vegades, tant a la seva ciutat natal com a la resta de Catalunya i França, país on aquesta tècnica artística és molt valorada.Riu realitza una creació espontània, a partir d'unaen un petit esquema l'hi dona forma tot experimentant amb la matèria a través de les seves mans. Una matèria que evoluciona dins de les, dela la, amb altres materials complementaris com són elsAquestavol mostrar de forma lliure l'esperit de l'artista. Una mostra on l'espectador pot contemplar-la i gaudir-la amb espais diàfans, sense embolcalls, com la major part de les seves peces. També es podrà veure elde Montserrat Riu gràcies a unque el reflecteix i mostra l'elaboració d'una de les peces exposades.La ceramista Montserrat Riu Rebolleda neix a Manresa el 1950, cursa estudis de ceràmica a l', però segueix la seva formació experimentant entre argiles al seu taller de forma autodidacta.Les seves obres escultòriques destaquen per la repetició de temàtiques al llarg dels anys, però creant una, així com en les tècniques pictòriques de les engalbes i coccions de les seves obres.El títol d'aquesta nova exposició esmenta els 1280ºC, que són els graus que assoleix una. La temperatura a la qual el foc pren la matèria per donar-li la seva forma definitiva. És un instant químic, però alhora n'és també el moment més decisiu, aquell que converteix la matèria en una peça única, puraL'exposició es podrà veure a la sala gran del Centre Cultural El Casino, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h. També es podrà veure els dilluns festius del 28 d'agost i de l'11 de setembre en el mateix horari.El divendres 8 i el dissabte 23 de setembre a les 7 de la tarda es farà una activitat complementària, que consistirà en una, Montserrat Riu, i un tast de te, amb la participació de l'especialista en tes,. Per participar-hi cal una inscripció prèvia al correu centrecultural@ajmanresa.cat