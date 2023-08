El Torneig 3x3 de bàsquet donarà el tret de sortida, aquest dimarts, a vuit dies de Festa Major a Navàs

Concerts cada dia

ho té tot a punt per donar el tret de sortida, aquest dimarts, a vuit dies d'intensaamb música, cultura popular, espectacles, ball i concerts, gegants, nans, cascavells, bastoners, l'Òliba, trobades socials i esports., Navàs viurà una Festa Major per a tots els públics, destacant els concerts per a joves i no tant joves, activitats infantils, cinema, el bou, teatre, ball d'escuma, acordions, sardines, els tradicionals balls de diumenge, i algunes novetats més com elon la cultura popular i la festa es fusionaran per gaudir d'una nit màgica.Elorganitzat pel, que se celebrarà aquest dimarts i dimecres, serà l'encarregat d'estrenar el programa de la Festa Major. Els actes continuaran dimecres amb unaamb Uncharted. Dijous hi haurà un taller de castells amb els; la, que enguany incorpora, també, menú vegetarià, iencetaran el calendari de concerts.El detall delde la Festa Major de Navàs es pot consultar en aquest enllaç Els concerts diaris a partir del proper dijous és un dels trets distintius de lad'aquest 2023. Dijous a partir de la mitjanit, Nervi i Blu Versions donaran el tret de sortida als concerts de Festa Major a la Bouada, a la plaça Església.L'endemà divendres, també al trencant de dia, la Festa Major tornarà a proposar, un any més, del concert ambde laamb. Camerata Bacasis, l'orquestra de referència de la Catalunya Central, col·labora amb DJ Arzzett, actual resident a, i Marta Trujillo, cantant polifacètica amb una gran trajectòria. ElectroBacasis farà vibrar el públic amb temes d'. Trencant els tòpics d'una típica orquestra de música clàssica, presenten una aposta per trencar totes les barreres, un espectacle amb els grans hits dels últims 50 anys. Per finalitzar la nit, dues hores de música amb DJ Arzzett.La música començarà més d'hora el dissabte. A les 10 de la nit, el quintetamenitzarà la vetllada. A partir de 2/4 d'1 de la matinada, serà elo torn d', la formació que ha revolucionat el panorama de la festa i els grups de versions. El seu èxit es basa en el seu talent natural, la posada en escena i la seva forma única d'interpretar les cançons en un espectacle on barregen elegància i picardia, un fenomen inimitable i imbatible, que dirigeix amb un mestratge sense precedents el carismàtic director de l'Hotel,. A 3/4 de 3 serà el torn de, el tribut a la, que faran reviure les melodies d'aquest grup mític i encara actual del pop espanyol, primer amb la veu dolça d'i després amb el so més actual de. Acabarà la nit el DJ navassencEls concerts de diumenge començaran a les 10 de la nit amb un ball amenitzat pel duet. A 2/4 d'1 agafarà el relleu, un dels grups valencians que més acollida ha tingut entre el públic intergeneracional gràcies a la seva formació ben arrelada al fenomen bandístic valencià i a unes lletres i melodies que fan brollar l'optimisme i l'entusiasme del públic. Tot seguit, a les 2, la música continuarà amb la, una colla d'il·luminats amb un tacte exquisit per a servir el repertori dels altres de la millor manera. Oferiran un concert brillant i esplendorós de dues hores de versions amb temes mítics de música disco dels 80's, la millor rumba i rock de tots els temps i fins i tot pel reggeton i trap més actual. Els divertitsposaran punt i final a la nit.La, el conjunt musical fundat el 1884 a Torroella de Montgrí, donarà el tret de sortida als concerts de dilluns a partir de 2/4 d'11 de la nit. És la degana de les cobles entre les avui existents i una de les més prestigioses agrupacions musicals de Catalunya,de la Generalitat de Catalunya i. Amb setze professionals sobre l'escenari, oferiran un concert amb un repertori en el qual s'hi troben tant èxits internacionals, com grans temes catalans. Pel ball, ompliran la pista amb un variat recull de ballables de tots els gèneres, acompanyats d'arranjaments actuals i marxosos per acabar la nit amb els ànims ben amunt. A la 1 de la matinada arribaran, una proposta que rememora els èxits de la daurada dècada dels 80, tant d'àmbit nacional com internacional. Tancarà la nitFinalment, el dimarts 29 d'agost a partir de les 8 del vespre, se celebrarà laamb la música del