La Coromina de Cardona celebrarà la seva Festa Major aquest cap de setmana

decelebrarà aquest cap de setmana la sevaamb un programa d'actes ple d'activitats per a tots els gustos i edats. La Festa Major començarà divendres a les 10 de la nit amb un concert a càrrec del grup locali l'obra de teatre María de la O, de. A partir de les 11, se celebrarà la segonai acte seguit es farà elde La Coromina. La nit continuarà amb el concert dei la música deLa celebració continuarà dissabte amb unaa les 9 del matí, i l'inici deli la primera. A mig matí hi hauràa càrrec de, que acabarà amb unaa les 2 del migdia. De cara a la tarda de dissabte hi haurà unaa 2/4 de 6 i un concert acústic amba les 6, seguit d'un passacarrers amb, i un concert amb el grup. Ja a la nit hi haurà una nova representació de l'obra de La Cua del Gat i nit de concerts a càrrec deDiumenge al matí se celebrarà l'ofici solemne i al migdia es faranamb, seguit d'uni un concert de. Ja a la tarda hi haurà la darrera representació de María de la O de La Cua del Gat, a 2/4 de 7, seguit de lai passacarrers amb la. A les 8 del vespre es farà una audició de sardanes amb la. Finalment, com a fi de festa, a la pista de l'Escola Joan de Palà s'hi representarà l'espectacle Tuelf Points, que acabarà amb el grana càrrec de, a 3/4 de 12 de la nit.