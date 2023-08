El termòmetre torna a superar els 40ºC al Bages

Lesvan tornar a enfilar-se per sobre dels 40ºC aquest diumenge al, després d'unes setmanes sense arribar-hi. Segons el, aes va arribar a 40,2ºC, i altres municipis de la comarca també van superar amb escreix els 39ºC:va tenir una màxima de 39,8ºC i, de 39,5. Segons l'Agència Espanyola de Temeorologia (), avan arribar als 39,2ºC.Per sota d'aquests valors, l'estació estatal de, a, va enregistrar una màxima de 38,6ºC,es va quedar en els 34,9ºC i, com gairebé sempre, va assenyalar la màxima més baixa de tots els observatoria bagencs, amb 33,2ºC. A, segons el Meteocat, es va arribar als 38,5ºC.Lade l'AEMet per a l'inici d'aquesta setmana és que a Manresa s'arribi als 39ºC aquest dilluns i dimarts. Per a dimecres i dijous, l'agència estatal preveu que es pugui arribar als 40ºC a la