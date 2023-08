Manresa engega la festa amb queixes de Xàldiga pel tracte a la Moscada i el Correfoc infantil

FOTOS Moscada i Correfoc infantil de la Festa Major de Manresa 2023 Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Foto: Cristina Domingo Previous Next

La-que compleix 20 anys- i el, amb els tallers previs, han donat el tret de sortida aldeaquest diumenge amb un gran ambient protagonitzat, sobretot, perque no s'han volgut perdre el foc, les espurnes i els petards de la proposta de la secció infantil deLa festa, però, no ha començat plàcida. Els representants de l'entitat han pronunciat un manifest en què hanla decisió de l'i l'de situar aquests dos actes ", com a actes previs" en la seva aposta per concentrar el programa oficial en cinc dies a l'entorn del proper cap de setmana.Xàldiga s'ha queixat que aquesta decisió "" tracta la Moscada i el Correfoc infantil "com a" i considera que "no han rebut". L'entitat ha expressat el seu desig que en les properes festes majors, aquests dos actes "oficial de la Festa Major".Pel que fa a la festa, pròpiament dita, l', elsi elshan situat Manresa en plena Festa Major -malgrat tots els malgrats- i han permès a la jovenalla, l'escena i la imatgeria que li és pròpia, i preparar-se per continuar la festa quan siguin més grans en elsAbans de la Moscada i el Correfoc, Xàldiga ha organitzatperquè els més petits poguessin conèixer de prop la imatgeria i, fins i tot, convertir-se en