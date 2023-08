El CE Manresa continua encaixant les peces contra la UE Tona (0-0)

Una cigonya ha seguit la segona part del partit des de dalt dels focus. Foto: Pere Fontanals

Elcontinua fent proves i mirant d'encaixar les peces davant l'imminent inici de la lliga, i aquest diumenge ha empatat a zero contra laen un partit discretíssim dels homes decontra un equip de Tercera RFEF que, per moments, ha semblat l'equip de més categoria.Els blanc-i-vermells han sortit al camp amb un onze que apuntaria a ser molt semblant a l'onze tipus manresà, tot i que amb suplents de luxe.han sortit d'entrada i han començat controlant la pilota. Al minut 7 avisava Gilbert peròel porter. Dos minuts més tard era Javi López quiuna bona centrada del mateix Gilbert.El CE Manresa tenia la pilota i atacava, però li. Al minut 22, era Javi López de nou, quedes de dins de l'àrea, però el porter aturava sense problemes. El Tona també comptava amb, però excepte un xut des de dins de l'àrea d'que ha aturat Pulido, han estat ocasions sense perill. Abans de la mitja part, Gilbert, de nou, ha rematat alt una centrada des de la dreta.A la represa, la torna ha canviat de banda, i ha estat la UE Tona qui ha mogut més la pilota. Pel CE Manresa han entrata la porteria. Tot i el domini, els osonencs no han creat cap ocasió de gol en aquest inici de la segona part. De fet, han estat els locals que al minut 60 han creat perill primer en un contracop en què Pachón ha, però el joc dels blanc-i-vermells ha estat molt fluix durant aquests minuts.L'entrada al minut 62 dei, sobretot,han donat més profunditat a l'atac manresà i ha permès veure les, tot i que gairebé sempre. Només entrar, Omar ha xutat una pilota que ha sortit forade la porteria d'Aroca. Cinc minuts més tard, ha estat Alpha qui ha rematat de cap, enque no ha xiulat l'àrbitre, una bona centrada de Baquero.El partit ha acabat amb una doble oportunitat d'Omar. Al minut 85 haper al porter visitant, i al 87 ha rematat de cap fora unaDimecres a les 7 de la tarda, el clubper a la propera temporada en un acte a, i dissabte es disputarà el partit de Festa Major contra el FC Escaldes andorrà L'anècdota del partit l'ha protagonitzat unaque ha seguit tota la segona part des d'un dels focus de l'estadi del Congost