Rauw Alejandro diu a Rosalía en la seva última cançó que acabarà les obres de Manresa

ha sorprès la seva pròpia parròquia amb una cançó dedicada a la seva exparellaon mostra obertament els seus sentiments cap a ella i on assegura que "per si et dona per tornar".Al tema, on no s'està de dir que "no seré gens fort, no fingiré, aquíi t'enyoraré", no especifica de quina caseta parla, però el fet que la parella s'hagi deixat tenint les obres de Mas Morera pendents de començar després de sol·licitar una llicència d'obres , fa pensar en lamanresana que l'artista porto-riqueny va adquirir el febrer de 2022.La cançó, que es titula-flor rara i bonica en japonès-, està plena de referències a la seva vida en comú. Alejandro afirma que troba a faltar llevar-se amb ella al seu costat, "no deixo d'enyorar-la. No sé com parar de pensar en aquella última abraçada", i assegura que mai no l'ha estat infidel, "seré moltes coses,, ella sempre va tenir la clau del meu cel -per telèfon mòbil-".Culpa del trencament al món en què viuen, amb xarxes socials, mitjans de comunicació i els grups de pressió i s'acomiada dient que "".