Cantoría i l'organista Joan Seguí fan dialogar a Montserrat obres ballables del segle XVI amb d'altres del XX

Un cicle amb noms internacionals

Un diàleg entre obres ballables del segle XVI amb d'altres del XX és la proposta que el quartet vocal emergenti el jove organistahan interpretat aquest dissabte al vespre a la basílica de l'tot delectant el públic assistent. El repertori escollit eren Villanescas dels cançoners dei d', amb una ensalada de. Uns temes amb ritmes trepidants per la seva època que han contrastat amb obres contemporànies dansables de, interpretats per Seguí (que també va ser escolà de Montserrat) a l'. L'actuació, amb entrada lliure, ha posat punt i final a un nou cicle del(FIOM).de l'instrument són els elements importants d'aquest concert", avançava Seguí en declaracions a l'ACN moments abans de l'actuació, que no amagava sentir-se "honorat" per haver pogut participar en una edició tan especial per ell en la que per primer cop ha obert i tancat aquesta edició oferint dos concerts molt diferents. En aquest sentit, també recordava que quan aquestde l'abadia es va inaugurar ell estava cantant a l'i assegura que ja de petit ha considerat aquest festival internacional com una "fita personal".Una ocasió que ha volgut aprofitar amb un repertori "fresc" i "no habitual" als que havia tocat fins ara, amb temes de Ligeti i Eben com ara The wedding in Cana. Segons l'organista, hi havia moltes opcions a l'hora d'escollir quina música podiaamb la música espanyola del segle XVI però van apostar per ", la que té un contrast més fort". Durant el concert s'ha pogut veure com les dues propostes s'anaven tornant, a vegadesi d'altres, amb un clari amb una personalitat ben diferenciada.Els altres protagonistes del concert han estat els quatre membres de la formació vocal emergent, Cantoría, format per(soprano),(alto),(tenor i director) i(baix), tots exmembres de l'. La formació està especialitzada en la interpretació de polifonia vocal deli aquesta nit han ofert un tast amb un repertori format per Villanescas dels cançoners de Palacio i d'Upsala, amb una ensalada de Mateu Fletxa el Vell.El seu director, Jorge Losana, afirmava també sentir-se "molt emocionat" per poder actuar per primer cop en un lloc amb tantai esperava que la proposta d'aquest vespre "no deixés ningú indiferent". "Són peces calmades i a vegades alegres però amb la música de l'orgue; jo crec que moltsperquè realment pots veure l'espectacularitat d'aquest orgue de Montserrat". Els temes que han interpretat aquest vespre són peces basades en, "una música pensada en aquell temps per atraure feligresos a l'església" que també tenia "molts matisos i colors", però que sovint no s'ha posat prou en valor per la seva "aparent simplicitat".Cantoría, va prendre forma en elel 2016. Actualment, compta amb el suport d’, de(INAEM) i de l’(ICA). El 2022 també van treure el seu primer disc, Ensaladas amb el segellamb obres del compositor Mateu Fletxa el Vell.Joan Seguí (Barcelona, 1996) va estudiar a l’, on va començar els estudis d'orgue, a més del violí i cant coral. És graduat per l’amb Matrícula d’Honor. El 2021 obté amb les màximes qualificacions ela lasota la tutela de. Combina la seva formació d’organista amb la de continuista. També és organista titular de l’orgue històric de lai realitza funcions d’organista assistent al Temple de lade Barcelona. Recentment ha publicat el primer disc en solitari, BachGround, amb el segell discogràfic, enregistrat al, un treballat reconegut per la crítica com un dels millors del 2021.Aquest ha estat l'últim concert d'una nova edició que va començar el mes de maig i que ha comptat amb intèrprets de projecció internacional, com l'organista de l'(Regne Unit),juntament amb el conjunt vocal, entre d'altres. En total s'han fet quatre concerts, tots d'entrada lliure. El Festival Internacional Orgue de Montserrat 2023 (FIOM), patrocinat per l’Abadia de Montserrat i la Fundació Pinnae, està projectat sota la direcció artística de l’organista Miquel González.