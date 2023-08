La presentació del gegant i el ball de la Fadulla dona el tret de sortida a la FMA de Manresa

Vuit dies de festa i reivindicació

La 32a(FMA) des'ha estrenat aquest dissabte amb lainaugural i la presentació del, que ha mostrat per primera vegada el seu ball davant el públic que s'ha aplegat a, que ha obert portes a la. Tot seguit, per parelles, qui ha volgut ha dansat el, que s'havia presentat en la passada edició de la festa.Un cop acabat el ball, laha tocat els acords per donar el tret de sortida al, que, amb el gegant de la Fadulla al capdavant, ha aplegat mig miler de persones. El cercatasques ha passat per la plaça Gispert, l'Ateneu, plaça Major, plaça del Carme, Cal Manel i la Gramola, abans de tornar a la Terrasseta on, a partir de 2/4 d'11 de la nit ha de punxarEl gegant de la Fadulla homenatja laconeguda a la història de Catalunya, la FMA segueix el fil conductor de l', que va tenir lloc l'any 1688, on la pagesia de la ciutat es va revoltar contra els canonges en sentir-seque els hi cobrava l'església. Aquesta rebel·lió la narra la Fadulla, la nova geganta de l'Alternativa, a través d'uns, que seguits d'uns compassos més esvalotats acaben amb unade celebració i de victòria.El seu ball acompanyarà tota la festa, amb una altra data ja marcada a la programació que és el dilluns 21 a 2/4 de 8 del vespre a la mateixa Terrasseta, però també ambdurant tota el programa.La programació de la FMA es dividirà en dues etapes, com en les darreres edicions. Del 19 al 23 d'agost se centrarà l'activitat a la Terrasseta, una proposta sorgida l'any 2020 i que davant la bona acollida, s'ha incorporat com a. A La Terrasseta es podrà gaudir de, entre molts altres. Durant tota la setmana s'organitzaran activitats per a colles i per a tots els públics. Cal dir que enguany, la Terrasseta incorpora una novetat pel que fa a les colles, i és que ha preparat unque durarà tota la FMA, on les colles podran guanyar punts assistint i participant en diferents actes durant els dies de Terrasseta, a banda de laA partir de dijous 24, l'activitat es traslladarà al que ha estat sempre el centre neuràlgic de l'Alternativa: La. Diversos grups trepitjaran l'escenari de dijous a diumenge. Algunes d'aquestes propostes són. També grups locals com. Tot plegat, forma una programació completa de punk-rock, pop, synth punk, electrònica, rap, dancehall, entre altres gèneres, per tots els gustos. La FMA finalitzarà diumenge 27 amb la ja míticaUna novetat de la 32a edició és la programació del, una nova proposta diürna ambque es durà a terme aldurant el divendres 25. El mateix indret de la ciutat acollirà també dissabte el clàssic. En aquesta 32a edició, la FMA de Manresa s'ha vist obligada aper a la contractació de grups, davant la tendència al nostre entorn de grans programacions en macrofestivals, festes majors organitzades per Ajuntaments amb molt més pressupost.Un any més, la FMA també porta una programació diversificada d'per a públics de totes les edats apostant per un projecte de, en tots els àmbits de la festa.