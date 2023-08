Tinc canalla. Quines propostes familiars m'ofereix la Festa Major de Manresa?

Inici amb Xàldiga Infantil

Laofereix una ampla oferta deen el seu programa, tot i que no es presenten de forma segregada com anys enrere i calper trobar-les. Hi ha tallers, espectacles, cinema, activitats a la natura... i evidentment altres activitats que, però de ben segur que hi poden passar una bona estona, com tots els que giren al voltant de lai laElde la Festa Major de Manresa comença ben d'hora, de fet estrenarà el calendari aquest diumenge, i té activitats a diari fins al dilluns de Festa Major, el dia 28 d'agost. Més enllà, estrictament, hi haurà més activitats, especialment el, l'1 i 2 de setembre, però caldrà parlar-ne quan toqui, més a prop d'aquelles datesdonarà el tret de sortida als actes per a la quitxalla aquest diumenge amb una triple proposta al voltant de laadaptada a l'edat. La plaça Major acollirà a partir de les 6 de la tarda undel Correfoc infantil. Els joves protagonistes podran convertir-se en tabaló o diabló o fotografiar-se amb la imatgeria.Ja al vespre, a 2/4 de 9, començarà laamb mostra de foc, mostra de percussió dels Tabalons, espectacle de foc dels Diablons i participació de la imatgeria. Quan acabi, donarà inici el Correfoc Infantil que farà un recorregut pels carrers pròxims a la plaça Major El primer dia específic de les dates de Festa Major, el dijous 24 d'agost, tres espais de la ciutat oferiran la possibilitat de participar en. Tots tres espais estaran oberts de les 6 de la tarda a les 8 del vespre.Al pati de Casa Caritat, elsportaran a terme el Miragegants, un taller infantil relacionat amb el món geganter. A la plana de l'Om, laensenyarà els secrets per fer un bon castell. Finalment, el local social del, al carrer de la Mel, 8, acollirà el Salta i Balla, un taller de dansa folklòrica pensat per a infants a partir de 8 anys.El divendres 25 d'agost a partir de les 7 de la tarda, la plaça de les Oques acollirà l'activitat, amb. Es tracta d'uni teatral que té la finalitat de mostrar i ensenyar als més petits la història de la música pop i la importància de la música en directe.Elacollirà dissabte elDescobrim els contes amagats, a partir de les 6 de la tarda. El taller permetràque viuen als boscos del Bages i al voltant de la Séquia. El taller continuarà amb la descoberta d'un conte, que serà dibuixat i pintat pels participants. És una activitat pensada per a infants a partir de 6 anys. El taller té un preu de 3 euros.El mateix dissabte, a partir de les 7 de la tarda, elacollirà un espectacle deambientat als anys 20 que porta per nom Volando vengo i que és a càrrec deLes dues propostes infantils del diumenge 27 d'agost compartiran espai i horari: el parc de l'Agulla de les 6 de la tarda a les 9 del vespre. Per una part, laorganitzarà unque inclourà des del trapezi de cordes fins als malabars, passant per la maroma d'equilibris, les xanques, els hola-hops gegants, els rodets d'equilibri, els monocicles o els salta-brinques.En paral·lel, laproposarà un espai lúdic creatiu amb. Ho farà amb divuitque repten els participants a resoldre petits objectius., amb l'Ajuntament, programaran el dia 28 d'agost a l'una sessió deamb L'incident alienígena del petit Alan, unarecomanada per a infants a partir de 5 anys. El film dura 82 minuts i el preu de l'entrada és de 3,5 euros, que es poden comprar de forma anticipada a les taquilles i web del Kursaal , o mitja hora abans de la projecció, al propi auditori. La projecció començarà a 2/4 de 6 de la tarda.El darrer dels actes específicament pensats per ade la Festa Major d'enguany serà elAnem amunt! dels. Serà el dilluns de Festa Major a les 7 de la tarda a la plaça Sant Domènec. Atrapasomnis s'ha consolidat en l'animació infantil amb cançons com la Serp Siseta, la Marieta discoteca o en Rock el cargol.