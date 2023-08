T'agrada ballar? Aquestes són les propostes de ball de la Festa Major de Manresa 2023

Vine a Ballar

El programa de la Festa Major de Manresa 2023 , que és a punt d'engegar, presenta diverses, des d'accions formatives i participatives, fins als tradicionals. Els amants de moure l'esquelet podran fer-ho cada dia durant els dies principals de festa, entre el 24 i el 28 d'agost.Ja el dijous, dia 24, de Festa Major, l'dirigirà la 26a edició de, una classe de ball a ritme de... Hi haurà exhibicions de ball i ball de Festa Major amb. Serà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Sant Domènec.L'endemà divendres, laoferirà el concert de tarda a partir de les 7 a la plaça Porxada. És un concert més pensat per ser escoltat que ballat, però ningú ens impediràd'una de les formacions de prestigi del país que oferirà un ampli ventall de música que anirà des del concert clàssic fins al ball de gala.I a les 11 de la nit, al mateix escenari, la formació deoferirà la seva versió més ballable per qui vulgui viure una experiència clàssica de Festa Major.Com cada estiu,programarà balls de Festa Major divendres, dissabte i diumenge, a partir de 2/4 de 10 de la nit, i dilluns a les 9, a la fresca del bar Plaça, al segon tram del passeig Pere III. Divendres i diumenge actuarà, i dissabte i dilluns,El divendres, a partir de 2/4 d'11 de la nit a la plaça Neus Català -antiga Crist Rei-, l'proposarà ballar i aprendre passos fàcils i divertits per, la millor manera de riure, passar-s'ho bé i conèixer gent nova.Dissabte al vespre i a l'inici de la nit, els balladors tindran dues propostes ben diferents, però que també poden ser combinables. A les 8 del vespre a la plaça Europa, l'Associacióorganitzarà un. Dues hores més tard,conduirà una ballada de swing a la plaça Neus Català en una vesprada organitzada perL'última proposta de ball clàssic a la Festa Major de Manresa 2023 serà dilluns de les 6 de la tarda a les 9 del vespre a la plaça Neus Català, amb una ballada popular deorganitzat per