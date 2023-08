Espectacular operatiu policial a les Escodines per la possible existència d'explosius en un pis

Una trentena llarga d'agents delshan tallat totalment la mobilitat als carrers de les Escodines, Sant Bartomeu i Aiguader deaquest dijous a la nit per l'alarma que al número 28 delhi podria haver. Els agents no deixaven entrarque arribaven a casa seva, que havien d'esperar a la, i els que ja hi eren, hanamb l'avís que no sortissin sota cap pretext.L'operatiu s'ha iniciat abans de les 10 de la nit i s'ha allargat gairebé. Entre la trentena d'agents hi havia sis unitats del, iespecialitzades en artefactes. Degut a l'hora que s'ha fet l'operatiu,dels Mossos d'Esquadra sobre els detalls de l'operatiu, peròha pogut confirmar que l'actuació ha estat realitzada sobre la sospita que en l'habitatge s'hi, fet que, finalment, ha. Abans, sobre les 11 de la nit, els agents han acompanyat els veïns que esperavenfins als seus domicilis.L'actuació dels Mossos d'Esquadra ha despertata les xarxes socials. S'ha parlat de, d', d'o, fins i tot, de l'existència d'un. El diari pot confirmar que, ja que el desplegament ha estat única i exclusivament del cos dels Mossos d'Esquadra, tot i que a última hora lahi ha adreçat una patrulla per donar suport en el control als accessos del carrer.No hi havia ni unitats de la, per tema d'estrangeria, ni de la, per les armes, i en cap moment de l'operatiu, no hi ha acceditper recollir cap resta humana. De fet, no s'han mobilitzat ni elsni cap vehicle del(SEM).Tot i a l'espera que divendres al matí eldels Mossos doni més informació sobre l'actuació, la presència de, quan ja l'alarma ha estat desactivada, apunta a una possibleque ha portat a la policia catalana a donar resposta a alguna informació facilitada durant el cas.Poc abans de les 12 de la nit, els Mossos d'Esquadra hani el carrer de les Escodines ha quedat, de nou, en silenci.