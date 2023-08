La protectora de Manresa està «saturada» per l'abandonament de gats domèstics

Tres gats miren a càmera en una altra dels espais per a gats de la protectora. Foto: Pere Fontanals

Les noves gàbies inclouran més elements en altura i casetes i prestatges per al gaudi dels gats. Foto: Pere Fontanals

Com adoptar un gat o un gos a Aixopluc o fer-se'n soci o padrí La protectora és oberta de dilluns a diumenge de 8 del matí a 1 del migdia.

de 8 del matí a 1 del migdia. Cal però demanar cita prèvia escrivint a comunicacio@aixoplucmanresa.org o a través d'aquest formulari

escrivint a comunicacio@aixoplucmanresa.org o a través d'aquest formulari Aixopluc es troba al camí de Can Poc Oli, a la carretera vella de Barcelona, entrant des de l'estació de Rodalies o des de la C-55, al trencall del costat de l'antiga discoteca Krono's

"El canvi és tan important, que alguns delsque arriven a la protectorasense que hi puguem fer res". Aquest és el més extrem dels retrats de la situació que viu aquest estiu la, que veu com la dinàmica dels darrers anys ha canviat, i l'per part dels seus amos ha substituït, en gran mesura, el més tradicionalLes instal·lacions de la protectora aacullen, ara mateix,i n'entren de nous cada setmana, i el pitjor de tot és que durant tot l'estiu. "Entre juliol i agost s'han fet una vintena d', també ajudat pel fet que la majoria eren, però no de gats", expliquen les responsables de l'equipament.Des d'Aixopluc assumeixen que estan "" i que treballen per acabar unesa la part alta de la protectora perquè, actualment, les tres gàbies són entre les celes dels gossos, que borden, ronquen i són més expressius. "Els gatsque els gossos,", expliquen, "i ara ens trobem amb animals que eren, amb caliu humà, i que ara". "Alguns no ho superen", es lamenten.A la protectora esper aquest augment d'abandonament de gats casolans, ja que a diferència dels gossos, que s'han de treure a passejar per fer les seves necessitats o que poden posar-se a bordar i molestar els veïns,"mentre tinguin menjar i aigua, i se'ls deixi suficient espai net on fer pipi i casa", i fins i tot, "es pot demanar a un veí o a un familiar que hi tregui el cap cada dia o cada dos dies".per desfer-se dels animals "no s'aguanten per enlloc" la majoria de vegades, "algunes històries fins i tot", i demostren que "no tenien l', sinó com un objecte", es lamenten.Aquest increment de la població felina a la protectora, a més, ha comportat un increment de laque es desenvolupa al mateix recinte dos cops a la setmana. Tots els animals -també els gossos- que arriben a Aixopluc sóni se'ls fa tests per si tenen, en el cas dels gats, sobretot, la de la. Fa temps que la protectora de Manresa té unaper evitar el desplaçament dels animals a una clínica veterinària.Als gats que entren a la protectora, se'ls ha de sumar també els quea les poquesi que sobreviuen gràcies a veïns que els cuiden. "Encara que no els acollim aquí, és important, igualment, esterilitzar-los per-les gates són molt fecundes-, perquè les colòniesfins que no quedin gats als carrers". Per aconseguir-ho, periòdicament hi, els porten a, els esterilitzen i enxipen i els tornen al lloc on van ser capturats, a vegades després de fer-losEntre uns i altres, el volum és tan gran que el veterinari "de capçalera" de la protectora ha arribat a. A aquest enrenou cal sumar-hi, després, l'que també suposa tenir els animals capats i avaluats en quarantena abans que arribin a la seva gàbia definitiva o siguin tornats a la colònia, i elamb els altres gats "que acostumen a ser molt territorials".El 2017, Aixopluc tenia entre mans el desenvolupament del projecte de La ciutat dels gats en un terreny de 7.000 m2 adjacent al recinte que era de propietat privada. La idea era que aquest gran espaique encara volten per alguns carrers de la ciutat en forma de colònies.El terreny és una superfície de camp al nord de les instal·lacions actuals, situada en diferents nivells. "Això ho farà més atractiu per als animals i més agradable visualment", deia la presidenta d'Aixopluc,, que afegia que la protectora tenia previst encomanar el seu desenvolupament a un projectista, sobre la idea que hi haguésamb la voluntat de crear un entorn que permeti, fins i tot, fer-hi visites "i així, també,".Tot i així, el terreny era privat, i malgrat que l'i el mateix Aixopluc es van implicar durant temps en les negociacions per a la seva cessió d'us o venda, finalment elNo serà el mateix, però per donar resposta als quatre-cents gats que hi ha a la protectora -cent més que llavors-, hi ha prevista la construcció d'unesa la part nord del recinte i, que és un dels elements que no ajuden alen el seu emplaçament actual.