El Banc de les Bones Pràctiques dels Governs Locals reconeix dos projectes manresans

Promoure la millora i la innovació en els governs locals

Els projectes municipalshan estat reconeguts i incorporats al(BBP) de lai de lad'estudis autonòmics i locals. Segons aquestes institucions, aquests dos projectes són exemples deque poden servir de referència per a altres ajuntaments o entitats locals i animen a compartir-les i difondre-les a les xarxes socials a través de les icones publicades a la web del Banc de Bones Pràctiques El projecte Mou-Teatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social té com a objectiu reflexionar, a través del, sobre lesamb les quals es troben diferents col·lectius per afavorir-ne la seva. Es tracta d'un procés creatiu d'una obra de teatre que pren com a temàtica und'abast global però contextualitzat a la ciutat, intensiu en hores, totalment participatiu i obert a tothom. Aquest projecte està organitzat conjuntament per la sala de teatre, la companyia teatrali diferents regidories de l'segons la temàtica escollida (Inclusió Social, Cultura, Joventut, Cooperació..), el que li dona un caràcter molt transversal.Manresa, Ciutat Àgora és unaque recull i ordena els contingutsque s'han fet a Manresa en forma dedurant els darrers anys. Funciona com un arxiu, on s'organitzen els actes rellevants de divulgació que han tingut lloc a la ciutat, facilitant que els ciutadans hi tinguin fàcil accés, i que han protagonitzat veus importants en diferents. El projecte està impulsat per laamb la col·laboració de les universitats i entitats culturals de Manresa.El Banc de Bones Pràctiques va néixer l'any 1999 impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració dels municipis i institucions vinculades al món local. A partir d'aquesta data el Banc s'ha anat renovant de forma periòdica per actualitzar les pràctiques i millorar la recollida, avaluació i difusió de les experiències. El seu objectiu fonamental és. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d'experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l'intercanvi de coneixement sobreEl projecte es fonamenta en el treball en xarxa entre els ajuntaments de més de cinc mil habitants, la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals i experts dels diferents àmbits deLes fases principals per al desenvolupament del projecte són l'elaboració inicial d'unsde bones pràctiques, la detecció de bones pràctiques al territori, la seva avaluació i, finalment, la seva difusió.