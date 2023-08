El Baxi Manresa es posa en marxa amb les revisions medicoesportives al CIMETIR

Noves avaluacions funcionals de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral

Com cada mes d'agost, a l'iniciar la, els jugadors deles posen a prova en les revisions medicoesportives que han de superar al, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació de lade Manresa, que compta amb l'acreditació de màxima categoria (nivell 3) del. Aquestes revisions aporten informació de valor sobre l'estat de salut de la plantilla i donen el tret de sortida a la pretemporada del primer equip del Bàsquet Manresa.Les proves fetes aquest dimecres, 16 d'agost, han servit per confirmar el bon estat de salut dels jugadors de l'equip manresà. L'examen medicoesportiu ha corroborat el rendiment òptim de, que han estat els primers en passar-la, juntament amb. Està previst que durant els propers dies faran les proves la resta de jugadors.Les revisions dutes a terme al CIMETIR, supervisades per un professional especialitzat en, s'adapten a les característiques de cada esport.En aquest cas, inclouen una valoració de la, uni una. A més, també han de superar unaamb analitzador de gasos i se'ls mesura l'per determinar l'estat físic de tots els jugadors.Tant la revisió com les visites de seguiment i control al CIMETIR s'engloben dins del conveni de col·laboració entre lai el. Fruit d'aquest acord, Althaia, a través dels professionals de la Clínica, assumeix també la responsabilitat dels serveis mèdics i per això, aquesta temporada, elcontinuarà sent el metge referent del primer equip del club.Una de les novetats en la preparació dels jugadors per a començar la nova temporada han estat elsque han realitzat els professionals especialistes de la Unitat de Readaptació Esportiva Integral de la Clínica Sant Josep. Aquestes valoracions –objectives, quantitatives i qualitatives– permeten analitzar els diferentsque presenta cada jugador.Per poder fer aquestes avaluacions la Unitat de Readaptació Esportiva Integral disposa d'una, que inclou tres màquines amb diferents funcions, que a principis d'aquesta setmana va desplaçar a les instal·lacions del. Això ha permès obtenir moltes dades dels jugadors per valorar, de manera molt fiable i precisa,en una àmplia varietat d'exercicis i salts.Aquest tipus d'anàlisi permet analitzar i controlar en temps real elde cada jugador i possibles processos de readaptació de manera objectiva, ràpida i fiable. Això fa que després, l'equip tècnic pugui establirper a cada jugador que han de contribuir a millorar el seu rendiment esportiu.