L'Esport Ciclista Manresà ja té a punt la Manbike 3 Hores de resistencia en BTT

El cap de setmana del 26 i 27 d'agost se celebrará a, en el marc dels actes de la, laLa prova es desenvoluparà al circuit que l', organitzador de la cursa, té preparat a la zona esportiva del, un recorregut de 3 kilometres al qual els participants donaran voltes des de les 5 de la tarda fins les 8 del vespre.Els equips participants estarán formats per, tot i que també hi ha la possibilitat de fer-ho en. A part de les categories per grups d'edat, que van des de escolars de 6 anys fins a veterans, també hi hauran categories com(formada per un pare o una mare i fills), pero perTots els corredors, un cop s'hagi fet l'entrega de premis i sorteig de regals, tindran un obsequi i un, i els acompanyants podrán comprar tiquets el mateix dia i afegir-se a la festa.Lesper la prova estarán obertes fins el dijous 24 d'agost a la web de l'Esport Ciclista Manresà