El servei municipal de mediació de Manresa va intervenir en 128 casos durant el 2022

Enllaç, treballant per la convivència des del 2006

Elde l') va intervenir en 128 casos per millorar i afavorir lai va atendre 292 persones que manifestavenque afectaven indirectament un total de 1.464 persones, i que en van generar 1.115 intervencions. Del global de casos atesos durant l'any, el 67% es van gestionar de. Aquestes són les principals dades de la memòria d'activitats corresponent a l'any 2022 del servei d'intermediació i treball comunitari que depèn de la regidoria deDels 128 casos, 121 eren nous i 7 de seguiment de l'any anterior. Del total de, 24 casos (19%) s'han tancat amb acords específics entre les parts; 62 casos (48%) s'han tancat després d'un procés d'intermediació; 16 casos (13%) van quedar interromputs per alguna de les parts; 6 casos (5%) es van tancar; i 20 casos (15%) s'han derivat a altres serveis.Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de "", amb 122 casos que representen el 95% del total. Els casos veïnals principals atesos corresponen als temes següents: 36 per; 21 per; 9 casos per; 7 per problemàtiques d'; 9 per problemes d'; 6 peri 9 per; entre altres problemàtiques que han malmès la convivència.Respecte a l'origen de la demanda, pot arribar per diferents vies: per via directa del mateix ciutadà (30%); l'- OAC (24%);(10%); per(12%); les(4%); per(2%);(2%), entre altres.Les coordinacions són una de les peces claus del treball i la gestió dels casos, des del servei s'han donat un total de 180amb diferents departaments del mateix Ajuntament (Policia Local, Serveis Socials, Medi Ambient, Salut, Habitatge, Urbanisme, Alcaldia, Regidories, etc.) i 158 coordinacions d'(Administradors de finques, Món veïnal, Centres de Salut, Mossos d'Esquadra, etc.).Enllaç és el servei municipal d'intermediació i treball comunitari que depèn deli que està en funcionament des de l'any 2006. Des de l'any 2013 el servei rep el suport de laen el seu cofinançament.El servei compta amb unaen mediació, que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i rep el suport i coordinació deldel Programa de Ciutadania.El servei es troba ubicat a l'(ctra. de Vic, 16, 1). L'horari d'atenció al públic és dilluns i dimecres d'11.30 h a 14 h i de 16 h a 18 h; i dimarts, dijous i divendres, de 9 h a 14 h.Amb aquest servei es pretén afavorir diversos aspectes de la convivència ciutadana, i està molt centrat en l', sobretot en blocs d'habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, dificultats de relació entre veïns, manca d'organització de les comunitats, etc.L'objectiu principal del servei és afavorir la convivència ciutadana, totentre veïns, però tenint en compte que el servei només pot intervenir i ser eficaç si existeix la voluntat de les parts.Cal destacar que en un gran nombre de casos, la intervencióque requereixen una derivació a altres serveis (casos de gent gran que viu sola amb necessitats, problemes de salut física o psicològica, gent sense llar, ocupacions, etc).Des del servei Enllaç també es col·labora amb altresper tal de difondre aspectes bàsics de la convivència ciutadana com ara els cursos d', així com xerrades informatives portades a terme dins el projectede Serveis Socials.