Els 5 concerts imprescindibles de l'Alternativa de Manresa 2023

La Festa Major Alternativa de Manresa , la festa dels moviments populars de la ciutat, presenta aquest 2023 elmés ambiciós que es recorda, amb grups i artistes que han actuat als. El programa, que donarà el tret de sortida aquest proper dissabte a(plaça de la Música) amb teatre, circ, música, xerrades, monòlegs, taller de castells, màgia i ioga, entre molts altres, es traslladarà a partir del dijous 24 d'agost a la, que acollirà concerts cada nit fins al diumenge, dia 27.Amb una quinzena llarga deprincipalment concentrades en quatre dies, quins són els? Quins grups o artistessense anar-los a veure? Què hem de? Sense desmerèixer ningú, hi ha cinc concerts o sessions que sónper a tothom qui vulgui gaudir de la música del momentLa plaça Puigmercadal acollirà el dissabte 26 d'agost a partir de 2/4 de 12 de la nit el concert de, una de les artistes demés sol·licitada ara mateix al país. Actualment presenta el seu primer disc, Contra todo pronóstico, amb unaarreu de l'Estat, però que també passa per, Colòmbia, Mèxic,o França.El grup de punk rock més important del país actualment,, serà a la plaça Puigmercadal en un dels últims concerts de l', el diumenge 27 d'agost a la mitjanit. El grup va omplir fins a la bandera lade Barcelona en la presentació del seu últim disc, Cançons de mort. Amb, Crim és un dels principals exponents de l'escena musical catalana actual.Dos dies abans que Crim, també al centre neuràlgic de l'Alternativa, el divendres 25 d'agost a 2/4 de 12 de la nit, els lleidatansportaran a Manresa la seva proposta, del que ells mateixos defineixen com ai que aquest estiu els ha portat alLa matinada del dissabte 26 d'agost al diumenge, a 2/4 de 3, actuarà a l'Alternativa, la Dj de moda del país. resident a Mundo Caníval de lai a ladel Maresme, Dj Trapella ofereix un set molt fresc amb remixos entre comercial, popular i grups catalans. Ha actuat al, ali alEl primer dia de concerts a la plaça Puigmercadal, el dijous 24 d'agost, a partir de les 10 del vespre,, que compta amb un manresà a les seves files, oferirà la seva proposta de música urbana ambi un sò molt interessant. Acaben d'esclatar amb la presentació del seu primer EP, Hores.