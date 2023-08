Se'n va un mite: Noah Baffoe deixa el CE Manresa per anar-se'n a jugar a Hong Kong

S'arriba als 148 socis en una setmana

El màxim golejador de la història del, ha decidit deixar el club per anar-se'n a jugar a l'de lade. L'Eastern FT va finalitzar cinquè la temporada passada. Darrere seu deixaal primer equip de Manresa, des de la 2012-13, tot i que ja hi havia debutat abans, que ha fet en tres etapes separades per les seves curtes experiències a l'i el. Noah va arribar alen edat juvenil provinent de. Abans havia jugat amb elNoah Baffoe deixa elal primer equip del CE Manresa enen competició oficial, una més de les que es creia, després que el delegatdetectés que no li havien sumat al còmput global el gol a l'Alzira d'aquesta mateixa temporada El fitxatge de Noah per l'Eastern FC arriba després que fa quinze dies, quan es tancava el mes de juliol, la directiva del CE Manresa aconseguís renovar-lo malgrat l'interès de diversos clubs, fins i tot de fora de l'Estat, però, sobretot, deldeque va intentar la seva incorporació fins a l'últim moment.En el nou contracte, segons ha pogut saber, el jugador no podia fitxar per cap club de l'Estat, peròsi li arribava una oferta de l'estranger abans del dia 10 d'agost, com així ha estat finalment.En un altre ordre de coses, el CE Manresa ha arribat alsper a la temporada 2023-24, entre renovacions i altes, en, des que es va encetar la campanya. L'objectiu del club és superar els 720 socis de la temporada passada