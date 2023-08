Ja és aquí: així començaran els actes de la Festa Major de Manresa aquest diumenge

Diumenge de festa i Xàldiga

La Festa Major de Manresa de 2023 s'ha condensat i concentrat en només cinc dies , del dijous 24 d'agost al dilluns, 28, però això no evitarà que algunsde l'escapin d'aquest encotillament i submergeixin la ciutat en unabans d'hora. En un any de Festa Major precoç -mana l'últim divendres de mes-,, però també tallers, acompanyaran els menuts i els ganàpies més impacients de xerinola.A falta d'unque doni el tret de sortida al calendari, un Correaigua que difícilment es tornarà a viure en el futur a causa de la, aquest diumenge eldespertarà Manresa de lai com un fil de pólvora, la conduirà al Tap'Antic que se celebrarà el següent dimecres, com a pas previ a la intensitat delque engegarà l'endemà dijous.Aquest diumenge,desplegarà les seves propostes per als més joves, amb tallers, Moscada i Correfoc infantil, tres activitats que, malgrat la concentració del programa, no es podien traslladar al següent cap de setmana quan, precisament, el foc ja en serà protagonista amb lesLade Manresa acollirà a partir de les 6 de la tarda, els tallers de Xàldiga Infantil, perquè els joves de la casa puguin ser, fer-se fotografies amb lao donar la pipa a. També tindran la possibilitat d'adquirir tot el que es necessiti per preparar-se per al Correfoc.A la mateixa plaça, a partir de 2/4 de 9 del vespre, laoferirà la mostra de percussió dels, l'espectacle de foc delso la participació de la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga. Tot plegat amenitzat amb l'actuació deUn cop finalitzada la Moscada, arribarà l'hora d'assaborir l'amb el. El Correfoc sortirà de la plaça Major i passarà pel carrer Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Pedregar, carrer Sabateria i carrer Sant Miquel abans de tornar a la plaça Major. Per participar al Correfoc Infantil. Cal portar barret, mocador de coll, màniga i pantalons llargs, roba de cotó, taps a les orelles i calçat adequat, i sempre amb la custòdia -propera o més llunyana- dels progenitors. Cal tenir present que durant la festa es farà servir