Els solistes de l'AIMS mostren a Moià el seu virtuosisme amb obres de Prokofiev, Martinu i Brahms

Un any més, els solistes de l'(AIMS) van actuar a, en la 40a edició del. El concert va tenir lloc dissabte a l'Espai Les Faixes.De forma pura i excel·lentment virtuosa van interpretar el Nonetto núm. 2 H 374 de, el Quintette en sol menor op. 39 dei la Serenade núm. 2 en la major op. 16 deEls músics que ho van fer possible són alguns dels millors solistes d'orquestres europees i professors de música prestigiosos com, a la flauta, professor a Freiburg;, a l'oboè, de la Filharmònica de Berlín;, al clarinet, professor a Euskadi i Köln i director artístic de l'Acadèmia de Vents de l'AIMS;, al fagot, de la Royal Opera House de Londres;, a la trompa, de l'orquestra Ciutat de Granada i professor a Euskadi;, al violí, de la Universitat de música de Friburg;, a la viola, professora de música a Saar;, al violoncel, de l'Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya, i, al contrabaix, solista de l'Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya.