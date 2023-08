Molta participació en tots els actes de la Festa Major de Moià

El gruix dels actes de las'han portat a terme aquest cap de setmana tot destacant els 2.500 assistents del concert delsque va tenir lloc dissabte al Parc Municipal. Amb un públic essencialment familiar i juvenil les cues per entrar al recinte ja es van formar quatre hores abans que comencés el concert. Els de Mataró estan de moda i ara encara més després d'haver aconseguit unPerò la resta d'actes també van congregar molt públic com la, el mateix dissabte, i que va estar animada per la batucada de la xarangaDiumenge elva omplir de passejants i compradors els carrers Sant Antoni i Rafael Casanova amb, vins de lai altres productes alimentaris de proximitat.Els concerts nocturns van continuar amb l'actuació deen substitució dels, i aquest dilluns li tocava el torn a la banda femenina de versions,Dimarts està previst el concert i ball de l', el correfoc delsi un nou concert al parc municipal deDimecres tothom qui vulgui podrà baixar pel carrer Sant Josep amb elde 75 metres de llargada, i també gaudir de la XIIde Moià amb els balls típics de la contrada com elde Sant Joan,de Moià,, sardana d'exhibició i el vals jota. A la nit la disbauxa i el bon humor continuarà amb eli el monòleg de