El CE Manresa pateix contra la UD Ibiza la primera derrota de la pretemporada (2-0)

Elha patit aquest dilluns la seva primera derrota de la pretemporada. Ho ha fet a, en un partit a porta tancada contra la, que ha disposat de les millors ocasions al llarg dels noranta minuts. Els blanc-i-vermells han jugat una, però a la segona han encaixat els, el primer de penal, que han decidit el matx.Després del desgast de diumenge contra el Girona B ha optat per començar el partit amb un onze molt diferent al de vint-i.quatre hores abans, a excepció dea la porteria,al mig del camp ia la davantera. Han format, a més,El CE Manresa ha començatperò sense profunditat. L'ocasió més clara d'aquesta primera part ha estat un xut de Tom Diawara que hasobre la línia de gol.El joc, però, no ha tingut continuïtat a la segona part. Xavi Corominas ha començat a fer canvis perels jugadors, encara tenint en vista quetornen a haver-hi partits. Al minut 68, la UD Ibiza ha marcat el seu primer gol de penal, i sense que els manresans tinguessin temps de digerir-lo, els illencsgairebé a la següent jugada, al minut 70.Els blanc-i-vermells continuen amb la seva intensa pretemporada per posar-se a punt de cara a l'inici de lliga. Dijous s'enfrontaran ali diumenge al. Tots dos partits al