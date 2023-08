El programa de voluntariat jove d'estiu d'Althaia bat rècords de participació

Un programa plenament consolidat

Contribuir a fer més fàcil i amable l'estada dels usuaris a lai, en contrapartida, aprendre noves habilitats, fer noves coneixences, adquirir experiència i sentir la satisfacció d'oferir el seu temps i esforç per a la millora del seu entorn. Aquests són els principals al·licients dels participants alque la Fundació Althaia porta a terme aquestper setena vegada coincidint amb les. Entre els mesos de juliol i agost, passaran per aquest programa un total de 42 nois i noies d'entre els 15 i els 20 anys. Ésdes que es va posar en marxa el projecte, l'any 2017, que triplica els participants de fa quatre anys.Les tasques del voluntariat jove es desenvolupen a l', ali al. La seva missió és sempre complementària a la dels professionals i la seva implicació contribueix a fer més agradable l'i a les seves famílies i, d'aquesta manera, millorar la seva qualitat de vida.Cada participant decideix la durada de la seva estada, que és d'un. En moltes ocasions els nois allarguen el termini inicialment previst perquè. Alguns d'ells ja han estat voluntaris d'en estius anteriors i enguany han decidit repetir.En funció dels interessos, les habilitats i l'experiència dels nois, se'ls assigna una o altra destinació. A l'Hospital Sant Joan de Déu, els voluntarisels usuaris per l'interior de les instal·lacions,en cas que sigui necessari i realitzen altres tasques dede la ciutadania. També realitzen diferentsperquè l'estada dels nens i nenes que són tractats a la planta desigui més agradable. A més, s'encarreguen de donar a conèixer l'app d'Althaia, proporcionar ajuda perquè els usuaris la puguin descarregar, i col·laborar en lesen benefici dels diferents projectes de mecenatge.Al Centre Hospitalari, els voluntaris fan tasques d', en la gran majoria. A través de les activitats lúdiques, les manualitats i els jocs es promou unque permet revitalitzar i posar en valor les relacions intergeneracionals. A més, s'intenta contribuir en la seva recuperació. En aquest sentit, en coordinació amb l'equip de terapeutes, s'adapten les activitats en funció de les necessitats cognitives i funcionals del pacient.Al Centre Residencial La Llum els joves voluntaris també fani realitzen amb ells diferents activitats lúdiques.L'increment de participants ha permès que any rere any s'ampliïn les tasques del voluntariat jove. Com a novetat, enguany fan acompanyament aa Sant Joan de Déu sempre i quan els pacients així ho desitgin i tenint en compteDesprés de set estius, aquest programa està. S'ha erigit com una forma de conèixer eli posar-lo en valor i fer pedagogia sobre la relació entre salut i solidaritat, alhora que permet que els nois i noies tinguin una experiència semiprofessional en un entorn sanitari.Per a la major part dels participants és la primera experiència dins d'una organització que els permet veure les diferències respecte a un. Entre companys es treballen aspectes com la responsabilitat, la coordinació, la negociació per arribar a acords, la companyonia i la col·laboració. També tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà una institució com Althaia.En la sessió d'acollida es posa especial èmfasi en elsi al voluntariat, com són la solidaritat, la generositat, l'empatia i la gratitud. També coneixen alguns espais que no estan oberts al públic general. Enguany, per grups, han fet una visita guiada alLa setena edició del voluntariat jove d'estiu d'Althaia, que ja té les places completes, es va iniciar el 3 de juliol i