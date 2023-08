Albert Guinovart serà el president d'honor de la Festa de l'Arbre Fruiter de Moià

Aquest proper dijous, 17 d'agost,celebrarà la tradicional, una festa instaurada el 1904 pel tenor, que ha anat canviant la seva fesomia d'acord amb els canvis socials i culturals de la vila. La festa d'enguany ha estat configurada amb un programadiverses que ocuparan tota la jornada al Parc Municipal. Enguany, el president d'honor de la festa serà el compositor i pianistaDurant el matí, a les 10 s'hi celebrarà la 31a edició del; a les 11 arrancaran els, i a les 12 del migdia es farà l'a càrrec dels historiadors, per a celebrar la declaració del Parc com a Bé Cultural d'Interès Local. Punt d'inici serà a la Font del Lleó.La tarda arrancarà amb unspels racons de la zona superior del llac del Parc Municipal. A les 6, al pont del llac, hi haurà l'actuació de la, entitat guardonada amb Premi al Civisme d'enguany. A 2/4 de 7, la Glorieta acollirà l'actuació musical dels participants del, organitzat perA les 7 de la tarda s'iniciarà l'acte central, conduït per, amb la plantada de l'arbre de la Festa de l'Arbre Fruiter i, a la part de baix del Parc Municipal. La festa d'enguany serà presidida pel compositor i pianista Albert Guinovart que al llarg de l'acte interpretarà una selecció musical.L'acte conclourà amb la interpretació d'un nou arranjament d'Albert Guinovart acompanyat de la veu de, de l'Himne de l'Arbre Fruiter, musicat originalment peri lletra deLa jornada de la Festa de l'Arbre Fruiter es clourà a les 9 del vespre al recinte de l'Espai Cultural Les Faixes amb l'òpera escenificada Tosca, de, en el marc del