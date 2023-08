Cantoría i l'organista Joan Seguí tancaran dissabte el Festival Internacional Orgue de Montserrat

El darrer concert del(FIOM) 2023 se celebrarà el dissabte 19 d'agost, a les 9 del vespre, a lade, amb entrada lliure. En serà protagonista el quartet vocal, format per, acompanyat pel jove organista. Presentaran un programa basat en obres fonamentalment de dansa que contraposa els segles XVI amb el XX, combinant obres vocals amb orgue, i obres d'orgue sol.Les obres escollides pel grup vocal pertanyen estrictament al s. XVI en la seva totalitat i són Villanescas dels cançoners dei d', amb una ensalada de. Aquests exemples, amb ritmes trepidants per la seva època, contrastaran amb les obres contemporànies dansables de, interpretats per Seguí a l'orgue, establint unforça atractiu. Antiguitat i actualitat.Aquest concert, que porta per títol Villanescas espirituals i danses dels segles XVI i XX, es podrà escoltar en directe a través de, i les TV de(TV locals de Catalunya) l'emetran el diumenge 3 de setembre, a 2/4 d'11 de la nit.Joan Seguí (Barcelona, 1996) va estudiar a l', on va començar els estudis d'orgue, a més del violí i cant coral. És graduat per l'amb Matrícula d'Honor. El 2021 obté amb les màximes qualificacions el Màster en Orgue a lasota la tutela de. Combina la seva formació d'organista amb la de continuista. És organista titular de l'orgue històric de lai realitza funcions d'organista assistent alde Barcelona. Recentment ha publicat el primer disc en solitari:, gràcies ai amb el segell discogràfic Ficta, enregistrat al, i que ha estat aclamat per la crítica com un dels millors de 2021.Cantoría és unemergent especialitzat en la interpretació de polifonia vocal. La frescor, la joventut i la proximitat s'han convertit en trets distintius de les interpretacions d'aquesta agrupació, que comença a construir una notable carrera nacional i internacional. Nascut a l'Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC, Cantoria presa forma en el(Múrcia) durant l'estiu de 2016. Actualment, Cantoría compta amb el suport d', de l'(INAEM) i de l'(ICA).El Festival Internacional Orgue de Montserrat 2023, patrocinat per l'i la, està projectat sota la direcció artística de l'organista