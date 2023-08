El Baxi Manresa fitxa Travante Williams, un escorta físic i amb caràcter

Eles continua reforçant abans de l'inici de la pretemporada. Arriba al Bages un nou jugador exterior, l'escorta, nascut a Alaska però que juga amb la selecció de Portugal, amb un joc físic i de caràcter.Travante Williams, nascut a Anchorage,, EUA, el 29 de juliol del 1993, fa 1,96 metres d'altura i s'incorporarà a la disciplina del Baxi Manresa durant les properes setmanes. Es tracta d'un jugador que ha jugat com a professional a, on ha arrelat fins al punt de nacionalitzar-se i jugar amb la selecció del país.Williams va formar-se ai Alaska abans d'emprendre la seva aventura europea. A partir de llavors, va fer un pas breu per, on va jugar amb el, i ha jugat sis temporades consecutives a Portugal, primer a l'i després amb l', amb qui ha jugat competició europea les darreres tres temporades. El darrer any les seves mitjanes han estat de 14,3 punts, 5,4 rebots i 3,7 assistències per partit.Travante Williams és un, amb energia i caràcter. Téi una mentalitat guanyadora que ara se suma al roster del Baxi Manresa. Signa contracte per