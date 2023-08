El Covisa Manresa començarà a entrenar dijous amb l'objectiu renovat de promocionar a Segona

A final de mes, primers partits de pretemporada

Elho té tot a punt per començar unaque el porti a iniciar la lliga, el 16 de setembre contra l'Industras B al, amb la millor preparació possible. Per aquest motiu, el primer equip del futbol sala manresà iniciarà els entrenaments el proper dijous amb dues cares noves que provenen del, els pivots de 20 anys, i tres juvenils que s'estableixen a la disciplina del míster, el tanca de 19 anys, l'ala de 19 anys, i el porter de la mateixa edatEls del Pujolet, que renoven la voluntat d'optar a les places de promoció d'ascens ades del grup 3 de, han tingut les baixes sensibles de, que ha fitxat pel FS Ciudad de Móstoles de Segona B;, que ho ha fet pel FS Monistrol de Tercera;, que jugarà al Jaén B, també de Segona B;, que se'n va al Òdena FS, de Primera Catalana, i, que encara no té equip.Així, la plantilla per a la temporada que està a punt de començar estarà formada per, A. Pérez,, D. Lozano,, A. Lozano,, Uri,i Blasco. Com va anunciar el club a final de la passada temporada, Paco Cachinero substituirà Borja Burgos com a entrenador , i estarà acompanyat a la banqueta per l'adjunt, que també farà d'scourting i entrenador de porters; el delegat; el preparador físic, i el fisioterapeutaEl Covisa Manresa inicia els entrenaments amb cinc partits de pretemporada ja definits. El dissabte 26 d'agost (19.00h) s'enfrontarà alal pavelló municipal de la capital del Solsonès. El dissabte 2 de setembre (19.00h), ho farà al pavelló Paco Martín de Vilassar de Mar contra el conjunt local,. L'endemà diumenge 3 de setembre (18.00h), viatjarà a Balaguer on jugarà contra elal pavelló de l'1 d'Octubre. El 6 de setembre (20.15h), serà l'hora del, que portarà elal Pujolet. Finalment, per la Diada, l'11 de setembre (17.30h), disputarà un triangular amb l'i elal Pujolet.A banda dels partits amistosos, ladel Covisa Manresa donarà inici el diumenge 10 de setembre (13.00) amb la disputa de la primera eliminatòria de laque l'enfrontarà a partit únic alal pavelló Milà de la localitat costera.La competició de lliga començarà el dissabte 16 de setembre (18.30h) al Pujolet amb la visita de l', i continuarà set dies després, el 23 de setembre al pavelló San Isidro amb el primer partit a domicili contra el