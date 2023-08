El CE Manresa continua la seva posta a punt guanyant el Girona B (1-0)

Xavi Corominas: "Amb la pilota, l'equip ha mostrat com volem que sigui el Manresa"

Elha estrenat el curs alaquest diumenge amb victòria contra elper 1-0 en unh partit típic de pretemporada en quèha provat tots els jugadors que tenia a la seva disposició davant de la que serà una nova setmana intensa de partits. L'equip jugarà contra laaquest dilluns a Olot, tornarà al Congost dijous contra el, i diumenge, de nou a Manresa, s'enfrontarà alDavant d'aquest calendari, el míster ha optat per donar minuts a tots els jugadors disponibles. Ha començat amb un onze amb només dos homes i mig que repetien de temporades anteriors:a la porteria,al mig del camp, i, d'estrena recuperada. Els altres vuit jugadors han estat, i el lateral, que continua a prova. A la segona part també ha tingut minuts el darrer fitxatge, Carlos Gilbert Els jugadors blanc-i-vermells han demostratque els joves del filial del Girona, però tampoc no han tingut massa oportunitats de gol. A la primera part, destacar unde Pachón al minut 22, i un obús de Nacho Pastor des de fora l'àrea que ha posat en molts problemes el porter visitantA la segona part, el partit ha continuat amb la mateixa tònica de domini local, però amb més presència a l'. Així, tot just quatre minuts després de la represa, Nil Garrido ha estavellat unaque semblava que havia d'entrar. Poc després, una gran jugada per l'esquerra d'Omar en què ha superat el defensa, l'ha creuat davant del porter marcant l', que feia justícia al domini manresà.Després del gol, les úniques dues jugades que s'han vist a l'àrea han tingut de protagonista, que ha sortit a la segona part. Al minut 70 hasobre la sortida del porter una centrada des de la banda, i al 82 ha estat a punt d'arribar a unaa l'interior de la petita.Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci per la mort de, el propietari de la, que va ser patrocinador de l'equip durant tres temporades.Al final del partit, l'entrenador Xavi Corominas s'ha mostrat "content" amb el treball fet i ha destacat que "crec que l'equip s'ha mostrat una mica com volem que sigui el Manresa”.Elha recordat que tot just és el quart partit de pretemporada i que "encara queden setmanes per a l'inici de la lliga". Tot i així ha destacat que "la valoració de les noves incorporacions és molt positiva, perquè s'han adaptat molt ràpid", i ha destacat que la satisfacció "no és només pel què demostren al camp, sinó com són, que té molta importància en el grup".