Què diries que hi ha més a Manresa: papereres, bancs o fanals?

Quants bancs hi ha a Manresa?

I quantes papereres?

Quants fanals tenim a la ciutat?

Els carrers d'una ciutat no es poden imaginar sense aquests tres elements, les, elsi els, i algun més, és clar, com l'arbrat o els indicadors. A Manresa hi ha un nombre molt similar de papereres, bancs i fanals, segons l'inventari de l'Ajuntament, i sense entrar en valoracions sobre quin és el seu estat de manteniment.[intex1]Més enllà de llocs accidentals on asseure's, com, a Manresa hi ha 2.399 bancs, principalment de, però també de, posats expressament pel consistori perquè el vianant descansi o faci vida social. De bancs n'hi ha de diferents tipus, però el ple es va comprometre recentment a que els nous bancs que instal·lés a la ciutati es prioritzariencom la fusta per davant d'altres més durs com el ciment.De papereres, a la ciutat n'hi ha 2.598. En aquest cas,i es troben enganxades a les parets, amb cistella mòbil per facilitar-ne el buidatge i amb bossa de rebuig que canvien els empleats dels. També n'hi ha, però, de, per a les places, i els més romàntics encara en poden trobar alguna -poques certament- ambfins als peus i l'escut de l'Ajuntament pintat en un extrem.Del que més hi ha a la ciutat, d'entre aquest tres elements, és de fanals, tot i que no gaire més: 2.941 unitats, des dels defins als majestuosos que, des dels que ja tenen, fins als que encara fan servir bombetes clàssiques, des dels que fanfins als queO sigui, que podríem dir, en nombres molt grossos, que tenim un fanal, un banc i una papererade Manresa.