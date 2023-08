Les flames s'apoderen del desballestament de cotxes Hermanos Pratginestós de Sant Fruitós de Bages

Un treballador, ferit lleu i atès pel SEM

L'empresa de desballestament de cotxesdes'ha vistaquest dissabte a la matinada amb unque era visible des de lluny. Aquest dissabte al matí l'i laa diversos punts de la comarca, com a Manresa ciutat.L'incendi s'ha declarat passats 2/4 de 2 de la matinada. Per motius que encara s'estan investigant, les instal·lacions, que es troben a lades de la, a l'entrada de l', s'han envoltat d'unesamb les quals els Bombers han tingut dificultats per a enfrontar-se. El foc s'ha iniciat en unInicialment, fins a 33 dotacions delss'han activat i s'han desplaçat a la zona per apagar un foc que cremava muntanyes de cables de coure,. Diversos coberts s'han vist afectats i també maquinària pesada, però les oficines de l'empresa s'han salvat de les flames. L'incendi hala veïna C-16c en un tram de 3,5 quilòmetres fins a 2/4 de 10 del matí. L'romandrà tancada al trànsit en ambdós sentits de la marxa fins a nou avís i amb afectació alsA l'espera que comunicació dels Bombers pugui donar més informació aquest dissabte al matí,, però una gran columna de fum encara és visible des de Navarcles, Artés i altres punts del Pla de Bages.El foc s'ha pogut donar per estabilitzat poc abans de les 6 de la matinada i 9 dotacions dels Bombers encara s'han mantingut a lloc per remoure les piles de material, que cremaran durant tota la jornada de dissabte. Diversoshan acudit de matinada a l'incendi per retirar camions i maquinària per facilitar la tasca dels Bombers i un d'aquests empleats ha hagut de ser atès pel(SEM) per lesions lleus.L'incendi s'ha declarata les 8 del vespre de dissabte.