Només 1 de cada 10 nounats del Bages té la mare i el pare menors de 30 anys

Les mares estrangeres s'equiparen a l'hora de parir

L'edat triada per les dones i els homespuja inexorablement any rere any. Durant l'any 2022, encara amb dades provisionals,que van néixer a la comarca del Bages tenien, segons dades de l'. El 2021, ja amb dades consolidades, el 10,86% dels naixements era de progenitors menors d'aquesta edat. De cara al 2022, aquesta xifra haurà baixat per sota del 10%, ja que el percentatge de mares menors de 30 anys s'ha situat en el 27,86%, significativament per sota del 30,28% de 2021.Aquestes dades són similars a les de 2016, amb només un 9,94% de fills dei un 27,66% amb la mare menor de 30 anys. Si anem deu anys enrere, els percentatges eren més alts, d'un 12,06% de nounats de mare i pare menor de 30 anys, i encara més enrere, el 2006 era del 18,43%, i el 2001, del 18,95%. O sigui que en els darrers quinze - vint anys, el número deEl percentatge de naixements de mares menors de 30 anys al Bages el 2022, del 27,86%, és molt similar al d'altres. Així, ael percentatge és gairebé el mateix, un 27,78%, però es redueix a mesura que s'acosta a la capital. Al, només el 24,86% de naixements que hi va haver el 2022 va ser de mares menors de 30 anys, mentre que a, el percentatge encara baixava més, fins al 21,16%. Aquesta és una situació inversa a la que es viu a les comarques de les altres tres capitals de demarcació: alel percentatge puja fins al 30,11%, alfins al 31,59%, i alse situa en el 32,14%.Indistintament al nombre de fills parits amb anterioritat, les dades mitjanes d'edat de les mares a l'hora de donar a llum va baixant a mesura que ens allunyem en el temps. L'edat mitjana d'aquest 2022 va ser de; mentre que el 2012 havia estat de 31,6 anys; el 2002, de 30,1 anys; el 1992, de 28,4 anys, i el 1982 era de. L'edat dels pares encara ésque la de les mares, i erael 2021 (últim any amb dades).En paral·lel, l'edat de lesdel Bages a l'hora de parir s'ha anat equiparant a la mitjana. El 2002, primer any de la franja amb dades, la mitjana d'edat de la mare estrangera en el moment del part era de 28,6 anys,de la mitjana, mentre que aquest 2022 ha estat de 30,1 anys, escassamentEn els darrers anys, el nombre de naixements de mares estrangeres s'ha. De fet, percentualment ha anat pujant respecte del total, no pas perquè hagin parit més, sinó perquè ha baixat la xifra absoluta de parts de. Per posar un exemple, si el 2022, 908 nounats tenien la mare, el 2010 ho havien estat 1.605,. Aquell any, les mares estrangeres també van tenir més fills que no pas aquest passat any, 560 contra 445, però el decreixement no ha estat tant significatiu.La preocupació per la tendència, si és que n'hi ha d'haver, es per la, ja que en els darrers quinze anys, la natalitat entre les mares estrangeres ha estat, fins i tot, també, tirant a la baixa, tot i que no de forma tan pronunciada.