El Giracirc de Collsuspina recupera el format de tres dies i convida companyies internacionals

La vessant social del festival

Coproduir entre petits festivals rurals

La vuitena edició del festivalderecupera el format prepandèmia i se celebrarà durant tres dies, del 18 al 20 d'agost. Aquest petit poble delde prop de 400 habitants espera atraure entre 3.000 i 4.000 espectadors, segons ha avançat a l'ACN el director del certamen,. En aquesta edició també s'han convidat dues companyies internacionals, de, i d'altres de premiades. "Aquesta és una edició molt especial per a nosaltres perquè el desembre passat vam rebre un dels premis Zirkòlika de Circ i això ens ha donat una energia especial i molta força", ha relatat Vinuesa. Un total de 12 companyies i el grup deoferiran al llarg del cap de setmana 13 espectacles.El Giracirc celebrarà de manera especial aquesta 8a edició, ja que a finals del 2022 van rebre el premi Zirkòlika a la projecció del circ i la formació i això, segons el seu director, Xavier Vinuesa, els ha donat "" per tirar endavant. De fet, la companyia que inaugurarà el certamen el divendres 18 d'agost també van ser premiats al Zirkòlika de 2022. Es tracta de la companyia andalusa, que portarà a Collsuspina l'espectacle Sin Ojana.Altres artistes que passaran pel festival al llarg del cap de setmana seran els internacionals(clown mexicà) i també la companyia, de Guatemala, que portarà un espectacle multidisciplinari. També participaran al Giracirc la companyia, que serà l'encarregada de cloure el festival amb un muntatge que homenatja a les teixidores; la recent nascuda companyia; la companyiaque portaran l'espectacle A la fresca o laamb un número d'equilibri i clown.El Giracirc té també un fort component de compromís social i enguany han triat com a temàtica la, després que l' any passat convidessin a l'entitat Stop Mare Mortum . Vinuesa ha explicat que la cooperativa feministainstal·larà una caravana anomenada SexTruck i oferirà continguts adaptats a totes les edats. Serà un espai on es podran intercanviar opinions sobre les sexualitats, l'afectivitat i els feminismes.A més, diumenge al matí també pujarà a l'escenari l'espectacle dissenyat per Circ Social. Es tracta d'un projecte inclusiu destinats a, persones nouvingudes i del territori que desenvolupen professionals deamb la col·laboració de l'-promotors del Giracirc- i el suport de la fundació social "la Caixa" i la cooperativa Suara.El mes d'abril passat els festivals Ganxo (Sant Feliu de Codines), Giracirc (Collsuspina) i Pixa't de Riure (Alpens) van anunciar que s'aliaven per compartir recursos humans , maneres de treballar, infraestructura, logística, voluntaris, espectacles i també públic. Vinuesa ha explicat que hi han sumat un festival més, eld'Arbúcies, i compten també amb dos espais de creació:, a Arbúcies, i lade Vic. "És molt difícil visibilitzar la cultura en els petits municipis i per això ens aliem, per tenir més força", detalla Vinuesa. En aquest sentit, Vinuesa ha avançat que estan treballat perquè de cara l'any que ve puguin coproduir un espectacle entre tots els festivals.