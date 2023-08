Castellbell recuperarà el so de les campanes de la Sagrada Família de la Bauma de manera automatitzada

Església modernista i Bé d'Interès Local

Portes obertes i exposicions fins al 15 d'agost

L'i l'han signat un conveni de col·laboració que té per objecte regular la donació econòmica realitzada per l'Associació a l'Ajuntament del cost de l'de l'deAquestes obres es duran a terme per part de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb un cost d'uns 5.000 euros i permetran recuperar elde manera automatitzada.La Sagrada Família de la Bauma és una església protegida com a, que va ser l'església de ladel barri de la Bauma. Juntament amb la torre de la fàbrica, va ser l'edifici que va donar personalitat pròpia a la colònia. És de l'arquitecte. Les obres de construcció van començar el mes de gener de 1905 i van acabar a l'abril de 1908. Va ser construïda per, propietari de la fàbrica, que va finançar una bona part de l'obra, i la resta va ser finançada pels veïns de la Bauma i per laDes d'aquest divendres i fins al 15 d'agost l'Església de la Sagrada Família de la Bauma de Castellbell i el Vilarper a la Festa Major . Durant aquests dies es podran veure dues exposicions fotogràfiques de 10 del matí a 1 del migdia.Per una banda, hi ha l'La Cara Nord, fotografies de la cara nord de lapreses per dues castellvilarenques,. Un espectacle de llum, color i ombres de la muntanya en les seves diferents estacions de l'any.La segona exposició és Parc rural de Montserrat, unaque va iniciar el maig de 2022 i que arriba a Castellbell i el Vilar enguany. Té com a objectiu donar a conèixer l'agricultura, la ramaderia, la gastronomia i la natura del Parc Rural.Al mateix temps, es podrà gaudir de la nova rosassa i dels nous vitralls, rehabilitats recentment.