La temperatura màxima torna a superar els 40ºC al Bages

Les temperatures han tornat a superar els 40ºC alaquest dijous després de tot el mes d'agost sense fer-ho. Ha estat en un observatori, puntual, el de, on a 2/4 de 3 de la tarda el mercuri marcavaa l'ombra, precisament en una jornada on les màximes han superat abastament els 42 i 43ºC en alguns punts de laLa calor s'ha notat a gairebé tota la comarca però amb unes màximes no tant destacades. Del mapa d'estacions del, as'han arribat als 39,2ºC; a, als 37,9ºC, i a, als 36,9ºC. A les estacions de l', as'han arribat als 35,5ºC, a, als 37,7ºC, i a, com sempre, s'ha recollit la temperatura menys calorosa, 29,5ºC. A, també de l'AEMet, la temperatura màxima ha estat de 32,9ºC.